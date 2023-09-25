Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Otoritas Iran Jinakkan 30 Bom di Teheran, Tahan 28 Teroris ISIS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |13:09 WIB
Otoritas Iran Jinakkan 30 Bom di Teheran, Tahan 28 Teroris ISIS
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
DUBAI - Pihak berwenang di Iran telah menjinakkan 30 bom yang dimaksudkan untuk meledak secara bersamaan di Teheran dan menahan 28 teroris yang terkait dengan ISIS, demikian dilaporkan kantor berita Iran Tasnim pada Minggu, (24/9/2023) mengutip kementerian intelijen.

“Beberapa anggotanya adalah anggota ISIS dan pelakunya memiliki riwayat berafiliasi dengan kelompok Takfiri di Suriah, Afghanistan, Pakistan, dan wilayah Kurdistan di Irak,” tambah kementerian intelijen Iran dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Kelompok militan tersebut telah mengklaim beberapa serangan di Iran, termasuk dua pemboman mematikan pada 2017 yang menargetkan parlemen Iran dan makam pendiri Republik Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Baru-baru ini, ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap tempat suci Syiah pada Oktober lalu, yang menewaskan 15 orang di kota Shiraz di barat daya.

(Rahman Asmardika)

      
