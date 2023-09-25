Kirim Ratusan Prajurit Sikat KKB Penembak Brimob, Jenderal Kopassus: Sampai Dimanapun Kita Kejar!

JAYAPURA - Kodam XVII/Cenderawasih akan mengirimkan 100 personel ke Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, menyusul aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris yang menembak tiga warga sipil serta menyebabkan seorang anggota Brimob gugur.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan memperingatkan KKB Papua untuk tidak mengganggu masyarakat.

“Dimana masyarakat terancam, kita akan datang dan kita akan amankan tidak boleh terganggu. Makanya saya serukan kepada kelompok bersenjata, jangan ganggu, karena ketika kalian ganggu akan kita kejar sampai dimanapun kita kejar,” tegas jenderal bintang dua Kopassus tersebut.

Satgas Damai Cartenz terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris di Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (18/9).

Dalam baku tembak tersebut menyebabkan seorang anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz bernama Briptu Agung gugur akibat luka tembak.

(Fahmi Firdaus )