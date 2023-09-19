Oksibil Mencekam Usai KKB Teroris Tembaki Aparat hingga Bakar Pasar, Kapolda Papua Kirim Brimob

TIMIKA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan aksi brutalnya, dengan menembaki warga, apparat hingga ASN. Bahkan, kelompok teroris tersebut juga membakar pasar.

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri memastikan KKB teroris tidak menguasai Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

"Wilayah itu masih kita dikuasai dan amankan jadi tidak benar bila ada yang menyatakan KKB menguasainya, " ujar Fakhiri di Timika, dilansir Antaranews.com, Selasa, (19/9/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya akan menambahkan perkuatan untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap kelompok yang selalu mengatasnamakan KKB Papua dengan motif merdeka padahal mereka hanya untuk mengancam dengan membunuh dan melakukan tindakan kriminal.

Tindakan itu tidak bisa dibiarkan sehingga harus dilakukan penegakan aturan dengan menambah personel Brimob kesana dan olah TKP juga akan dilakukan.

Kejadian yang berulang di wilayah Pegunungan Bintang harus segera dihentikan, apalagi mulai bulan Oktober sudah masuk persiapan pemilu 2024.

Para pelaku yang menyatakan diri Kodap 35 Bintang Timur itu adalah kelompok baru yang merupakan sempalan dari kelompok KKB di Kiwirok dimana wilayah itu sudah makin kondusif sehingga kelompok tersebut ke kota.

Sebaliknya bila nanti dilakukan pengejaran terhadap KKB teroris, maka mereka akan lari keluar dan mengganggu distrik di sekitarnya. "Itu akan berulang bila aparat keamanan lengah," kata jenderal bintang dua tersebut.