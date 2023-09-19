Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Oksibil Mencekam Usai KKB Teroris Tembaki Aparat hingga Bakar Pasar, Kapolda Papua Kirim Brimob

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |18:32 WIB
Oksibil Mencekam Usai KKB Teroris Tembaki Aparat hingga Bakar Pasar, Kapolda Papua Kirim Brimob
KKB Teroris di Papua Tembak Warga dan Bakar Pasar/ist
A
A
A

TIMIKA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan aksi brutalnya, dengan menembaki warga, apparat hingga ASN. Bahkan, kelompok teroris tersebut juga membakar pasar.

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri memastikan KKB teroris tidak menguasai Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

"Wilayah itu masih kita dikuasai dan amankan jadi tidak benar bila ada yang menyatakan KKB menguasainya, " ujar Fakhiri di Timika, dilansir Antaranews.com, Selasa, (19/9/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya akan menambahkan perkuatan untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap kelompok yang selalu mengatasnamakan KKB Papua dengan motif merdeka padahal mereka hanya untuk mengancam dengan membunuh dan melakukan tindakan kriminal.

Tindakan itu tidak bisa dibiarkan sehingga harus dilakukan penegakan aturan dengan menambah personel Brimob kesana dan olah TKP juga akan dilakukan.

Kejadian yang berulang di wilayah Pegunungan Bintang harus segera dihentikan, apalagi mulai bulan Oktober sudah masuk persiapan pemilu 2024.

Para pelaku yang menyatakan diri Kodap 35 Bintang Timur itu adalah kelompok baru yang merupakan sempalan dari kelompok KKB di Kiwirok dimana wilayah itu sudah makin kondusif sehingga kelompok tersebut ke kota.

Sebaliknya bila nanti dilakukan pengejaran terhadap KKB teroris, maka mereka akan lari keluar dan mengganggu distrik di sekitarnya. "Itu akan berulang bila aparat keamanan lengah," kata jenderal bintang dua tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144454/pemerintah-zRQg_large.jpg
Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3126994/kkb-ZMrv_large.jpg
Senyap! Pasukan Elite Semut Hitam TNI AD Kepung Markas OPM, Sita Ladang Ganja Sumber Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/340/3088125/viral-owsS_large.jpg
Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3049095/kpu-VK9v_large.jpg
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045475/opm-NzCI_large.jpg
Mengenal Glen Malcolm Conning, Sosok Pilot Selandia Baru yang Ditembak Mati OPM Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045416/opm-9yJi_large.jpg
Ada Ancaman Penyelundupan Senjata dari Filipina ke OPM, Armada Jaya Fokus ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement