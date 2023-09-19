KKB Teroris Bakar Pasar dan Bacok Satpol PP Usai Tembak 2 Warga dan 1 Brimob, Ini Kronologinya

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan tembak aparat, anggota Satpol PP hingga dua warga sipil. KKB teroris juga bakar pasar dan kios warga / yang diklaim sebagai intelijen.

Sebelumnya pada Senin 18 September, terjadi kontak tembak antara Satgas Tindak Ops Damai Cartenz dengan KKB di Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang sekitar yang akibatkan seorang anggota gugur atas nama Briptu Agung.

KKB teroris kembali berulah dengan menembak dua orang warga masyarakat di Kampung Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2023, AKBP Bayu Suseno mengatakan, peristiwa penembakan terhadap dua orang warga masyarakat itu berawal dari sekitar pukul 16.00 Wit. Saat itu, kedua korban sementara berada di tempat kedukaan yang berlokasi di depan Pasar Lama Jalan Mabilabol, Distrik Oksibil.

“KKB melakukan aksi penghadangan dan penembakan serta pembacokan terhadap 1 warga masyarakat yang merupakan ASN (Satpol PP) Kabupaten Pegunungan Simon Petrus Sroyer,”ujar Bayu, Selasa (19/9/2023).

Sehingga korban mengalami luka serempetan tembakan pada telinga dan luka pada perut akibat terkena sejata tajam sangkur milik KKB teroris.