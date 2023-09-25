Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Lomba Voli, Srikandi Ganjar Gaet Dukungan di Pulang Pisau Kalteng

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:46 WIB
Gelar Lomba Voli, Srikandi Ganjar Gaet Dukungan di Pulang Pisau Kalteng
Srikandi Ganjar gelar lomba voli di Kalimantan Tengah (Foto: Ist)
A
A
A

KALTENG - Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Kalimantan Tengah mengelar lomba voli bersama puluhan perempuan di Desa Pilang, Kecamatan Jebiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada Minggu 25 September 2023.

Menurut Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalteng, Refa Asmianur, lomba voli diadakan karena sudah menjadi agenda rutin dari warga. Khususnya, perempuan yang hendak mengisi aktivitas setelah pulang berkebun.

"Srikandi Ganjar sedang mengadakan lomba voli. Mengapa lomba voli, karena cabang olahraga voli di sini, Desa Pilang khususnya sudah menjadi olahraga yang populer di kalangan masyarakat terutama perempuan yang rutin bermain setiap sore hari," ujar Refa dalam keterangannya.

Refa mengungkapkan, kekompakan yang dimiliki warga sangat luar biasa. Mereka antusias mengikuti kegiatan voli tersebut. Adapun alasan lainnya mengadakan kegiatan olahraga, karena Ganjar Pranowo merupakan sosok yang gemar berolahraga.

"Pertama mungkin karena di sini kekompakkan dan kekeluargaannya erat. Kemudian, warganya ingin sehat tentu ini sesuai dengan kebiasaan Pak Ganjar yang suka berolahraga," kata Refa.

Banyak warga yang sudah terampil dalam bermain voli karena mereka memang sudah rutin dalam mengikuti berbagai perlombaan voli di tingkat kecamatan. "Biasa pada momen Agustusan suka ada turnamem rutin di Kecamatan. Mudah-mudahan kedepan kami bisa mengadakan turnamen rutin sesuai dengan harapan masyarakat terutama perempuan yang ada di sini," ujar Refa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement