Gelar Lomba Voli, Srikandi Ganjar Gaet Dukungan di Pulang Pisau Kalteng

KALTENG - Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Kalimantan Tengah mengelar lomba voli bersama puluhan perempuan di Desa Pilang, Kecamatan Jebiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada Minggu 25 September 2023.

Menurut Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalteng, Refa Asmianur, lomba voli diadakan karena sudah menjadi agenda rutin dari warga. Khususnya, perempuan yang hendak mengisi aktivitas setelah pulang berkebun.

"Srikandi Ganjar sedang mengadakan lomba voli. Mengapa lomba voli, karena cabang olahraga voli di sini, Desa Pilang khususnya sudah menjadi olahraga yang populer di kalangan masyarakat terutama perempuan yang rutin bermain setiap sore hari," ujar Refa dalam keterangannya.

Refa mengungkapkan, kekompakan yang dimiliki warga sangat luar biasa. Mereka antusias mengikuti kegiatan voli tersebut. Adapun alasan lainnya mengadakan kegiatan olahraga, karena Ganjar Pranowo merupakan sosok yang gemar berolahraga.

"Pertama mungkin karena di sini kekompakkan dan kekeluargaannya erat. Kemudian, warganya ingin sehat tentu ini sesuai dengan kebiasaan Pak Ganjar yang suka berolahraga," kata Refa.

Banyak warga yang sudah terampil dalam bermain voli karena mereka memang sudah rutin dalam mengikuti berbagai perlombaan voli di tingkat kecamatan. "Biasa pada momen Agustusan suka ada turnamem rutin di Kecamatan. Mudah-mudahan kedepan kami bisa mengadakan turnamen rutin sesuai dengan harapan masyarakat terutama perempuan yang ada di sini," ujar Refa.