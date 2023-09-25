Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Milenial Center Latih Kaum Muda Pembibitan Ikan Air Tawar

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:00 WIB
Ganjar Milenial Center Latih Kaum Muda Pembibitan Ikan Air Tawar
Relawan Ganjar Pranowo mengadakan pelatihan pembibitan ikan air tawar di Banjarnegara (Foto: Ist)
A
A
A

BANJARNEGARA - Ganjar Milenial Center (GMC) Jawa Tengah melihat potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang melimpah. Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo itu pun mendorong agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

SDA yang dimiliki harus bisa memajukan ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan analisis dampak lingkungan (amdal). Misalnya, di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Banyak potensi alam yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Apalagi, ada makna dari gemah ripah loh jinawi yaitu kondisi masyarakat dan wilayah yang subur makmur. GMC Jawa Tengah mengambil peran itu dengan menggelar pelatihan pembibitan ikan air tawar pada Minggu 24 September 2023. Puluhan anak muda dirangkul untuk diberikan edukasi mengenai cara pembibitan ikan air tawar yang baik dan benar.

Mereka langsung diajak praktik pembibitan ikan air tawar dengan melepas ratusan bibit ikan ke dalam kolam. Selain itu, juga diedukasi dengan praktik langsung memberi pakan ikan.

"Kegiatan hari ini inisiasi dari Ganjar Milenial Center kegiatannya yaitu pembibitan ikan air tawar. Ini salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam bagaimana alam di sini adalah alam gemah ripah loh jinawi," ujar Perwakilan GMC Jawa Tengah, Arifin Kusuma Wardani dalam keterangannnya.

Melansir baperlitbang.banjarnegarakab.go.id, komoditas perikanan yang diunggulkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi ikan gurami, lele, patin, dan nila. Adapun yang menjadi komoditas utama dan ikon Banjarnegara di bidang perikanan hanya gurame dan nila.

Halaman:
1 2
      
