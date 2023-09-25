Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ingin Hadirkan Pemilu Berkualitas, FKPPI Jabar Gembleng Pengurus dengan Pendidikan Politik

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |18:37 WIB
Ingin Hadirkan Pemilu Berkualitas, FKPPI Jabar Gembleng Pengurus dengan Pendidikan Politik
FKPPI Jawa Barat (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - Pengurus Daerah X Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (PD X KB FKPPI) Jawa Barat berupaya menghadirkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berkualitas di Jabar.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar Kegiatan Seminar Sosialisasi Undang Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pendidikan Politik yang Membangun Harmoni Kebangsaan dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Grand Asrilia Hotel Bandung pada Sabtu (23/9/2023) hingga Minggu (24/9/2023) ini diikuti oleh seluruh pengurus FKPPI Jabar, FKKPI kabupaten/kota di Jabar, Dewan Penasehat FKPPI, Kepala Badan Kesbangpol Jabar, Iip Hidajat serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua PD X KB FKPPI Jabar, Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang berkualitas, damai, dan harmoni.

"Itu penting bagi kami disamping tadi konsolidasi ke dalam, tapi bagaimana FKPPI di Jawa Barat mampu berpartisipasi secara aktif untuk mendorong pemilu yang berkualitas," ucap Dadang.

Dadang mengungkapkan, kegiatan Rakerda dan Pendidikan Politik ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengurus FKPPI Jabar tentang pemilu.

"Harapan kami dengan sosialisasi dan pendidikan politik ini adanya peningkatan pemahaman kita sekaligus kesadaran bahwa pemilu memang sangat penting harus diikuti partisipasi yang berkualitas," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
fkppi. FKPPI Jabar Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement