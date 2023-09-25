Ingin Hadirkan Pemilu Berkualitas, FKPPI Jabar Gembleng Pengurus dengan Pendidikan Politik

BANDUNG - Pengurus Daerah X Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (PD X KB FKPPI) Jawa Barat berupaya menghadirkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berkualitas di Jabar.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar Kegiatan Seminar Sosialisasi Undang Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pendidikan Politik yang Membangun Harmoni Kebangsaan dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Grand Asrilia Hotel Bandung pada Sabtu (23/9/2023) hingga Minggu (24/9/2023) ini diikuti oleh seluruh pengurus FKPPI Jabar, FKKPI kabupaten/kota di Jabar, Dewan Penasehat FKPPI, Kepala Badan Kesbangpol Jabar, Iip Hidajat serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua PD X KB FKPPI Jabar, Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang berkualitas, damai, dan harmoni.

"Itu penting bagi kami disamping tadi konsolidasi ke dalam, tapi bagaimana FKPPI di Jawa Barat mampu berpartisipasi secara aktif untuk mendorong pemilu yang berkualitas," ucap Dadang.

Dadang mengungkapkan, kegiatan Rakerda dan Pendidikan Politik ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengurus FKPPI Jabar tentang pemilu.

"Harapan kami dengan sosialisasi dan pendidikan politik ini adanya peningkatan pemahaman kita sekaligus kesadaran bahwa pemilu memang sangat penting harus diikuti partisipasi yang berkualitas," ungkapnya.