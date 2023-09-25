Berbeda dari Biasanya, Ketika Pangdam Siliwangi Potong Tumpeng HUT Ke-68 Lantas

BANDUNG – Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 Tahun berbeda dari biasanya. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus memberikan kesempatan kepada Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Erwin Djatmiko untuk memotong nasi tumpeng.

Puncak acara peringatan yang mengambil tema ‘’Modernisasi Pelayanan Polantas Presisi Mengawal Pemilu Damai untuk Indonesia Maju’’ itu digelar di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat Senin (25/9/2023).

Pangdam yang mendapatkan kesempatan itu memberikan potongan nasi tumpeng kepada salah seorang anggota Polantas. Momen tersebut mendapat sambutan meriah dari undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagu dalam perkembangannya, lalu lintas memiliki fungsi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Lalu lintas, kata dia, tidak hanya dipahami sebagai gerak pindah orang dan barang, namun juga sebagai urat nadi kehidupan, serta cermin budaya, modernitas, dan kemajuan suatu bangsa.

"Kita patut bersyukur, dalam usia yang ke-68 tahun, jajaran Lalu Lintas Polda Jawa Barat terus menunjukan capaian kinerja yang baik. Berkontribusi besar dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan kegiatan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ini teruji sepanjang tahun 2023 diantaranya pengamanan libur Natal dan tahun baru, serta pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran," kata Kapolda dalam keterangan tertulis.

Kapolda menyampaikan apresiasi positif masyarakat terhadap jajaran Lalu Lintas Polda Jawa Barat juga terus meningkat. Hal tersebut terkait erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui modernisasi berbasis teknologi informasi, seperti penyelenggaraan Electronic Registration and Identification (ERI), penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pelayanan SIM Online, Samsat Online, dan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.