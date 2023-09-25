Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Berbeda dari Biasanya, Ketika Pangdam Siliwangi Potong Tumpeng HUT Ke-68 Lantas

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:34 WIB
Berbeda dari Biasanya, Ketika Pangdam Siliwangi Potong Tumpeng HUT Ke-68 Lantas
Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatmiko potong tumpeng di Hari Lalu Lintas Bhayangkara (Foto: Dok/Ist)
A
A
A

BANDUNG – Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 Tahun berbeda dari biasanya. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus memberikan kesempatan kepada Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Erwin Djatmiko untuk memotong nasi tumpeng.

Puncak acara peringatan yang mengambil tema ‘’Modernisasi Pelayanan Polantas Presisi Mengawal Pemilu Damai untuk Indonesia Maju’’ itu digelar di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat Senin (25/9/2023).

Pangdam yang mendapatkan kesempatan itu memberikan potongan nasi tumpeng kepada salah seorang anggota Polantas. Momen tersebut mendapat sambutan meriah dari undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagu dalam perkembangannya, lalu lintas memiliki fungsi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Lalu lintas, kata dia, tidak hanya dipahami sebagai gerak pindah orang dan barang, namun juga sebagai urat nadi kehidupan, serta cermin budaya, modernitas, dan kemajuan suatu bangsa.

"Kita patut bersyukur, dalam usia yang ke-68 tahun, jajaran Lalu Lintas Polda Jawa Barat terus menunjukan capaian kinerja yang baik. Berkontribusi besar dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan kegiatan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ini teruji sepanjang tahun 2023 diantaranya pengamanan libur Natal dan tahun baru, serta pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran," kata Kapolda dalam keterangan tertulis.

Kapolda menyampaikan apresiasi positif masyarakat terhadap jajaran Lalu Lintas Polda Jawa Barat juga terus meningkat. Hal tersebut terkait erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui modernisasi berbasis teknologi informasi, seperti penyelenggaraan Electronic Registration and Identification (ERI), penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pelayanan SIM Online, Samsat Online, dan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793/yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement