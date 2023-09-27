Tragis! Niat Gugurkan Kandungan dengan Putas, Mahasiswi Cantik Ini Malah Tewas

MERANGIN – Warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Jambi, dihebohkan dengan meninggalnya seorang gadis yang diduga hendak menggugurkan kandunganya menggunakan racun ”putas” pada Minggu (13/8/2023) lalu.

Kasus ini heboh setelah pihak keluarga korban curiga dan membuka handphone korban, di dalam handphone korban ditemukan isi percakapan antara korban dan pacarnya untuk menggugurkan kandungan.

Korban berinisial SF (21) yang berstatus mahasiswi tersebut diduga hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas korban dan kekasihnya berinisial P (23), Warga Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tabir Lintas.

Pemuda berinisial P yang tak lain kekasih korban diduga mengetahui jika kekasihnya tersebut tengah mengandung anaknya, karena cemas P pun berupaya untuk menggugurkan kandungan tersebut.

Dan dalam percakan SF dan P di pesan WhatsApp tersebut, P memerintahkan SF untuk menggugurkan kandunganya dengan cara memimun racun putas.

Pada minggu 13 Agustus 2023, SF akhirnya meminum racun dengan mencampurkan ke dalam teh yang dibuat korban, tak berapa lama korban meminum teh yang dicampur racun, korban mengalami mual-mual serta muntah dan mengeluh sakit perut, bahkan mengeluarkan busa di mulutnya hingga tak sadarkan diri.

Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik yang berada di Kecamatan Margo Tabir, namun nahas nyawa korban tak tertolong lagi. Usai dinyatakan telah meninggal dunia, korban langsung dibawa oleh pihak keluarga dan dikebumikan.

Namun, kasus ini ditutupi serapat mungkin oleh pihak keluarga pelaku. Di mana dari informasi warga yang enggan disebutkan namanya, keluarga diduga pelaku dan korban sudah bertemu dan bahkan sepakat ingin berdamai dengan kompensasi uang sebanyak Rp200 Juta.