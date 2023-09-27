Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Niat Gugurkan Kandungan dengan Putas, Mahasiswi Cantik Ini Malah Tewas

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:58 WIB
Tragis! Niat Gugurkan Kandungan dengan Putas, Mahasiswi Cantik Ini Malah Tewas
Mahasiswi cantik tewas usai tenggak putas untuk gugurkan kandungan/Foto: Ist
A
A
A

 

MERANGIN – Warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Jambi, dihebohkan dengan meninggalnya seorang gadis yang diduga hendak menggugurkan kandunganya menggunakan racun ”putas” pada Minggu (13/8/2023) lalu.

Kasus ini heboh setelah pihak keluarga korban curiga dan membuka handphone korban, di dalam handphone korban ditemukan isi percakapan antara korban dan pacarnya untuk menggugurkan kandungan.

 BACA JUGA:

Korban berinisial SF (21) yang berstatus mahasiswi tersebut diduga hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas korban dan kekasihnya berinisial P (23), Warga Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tabir Lintas.

Pemuda berinisial P yang tak lain kekasih korban diduga mengetahui jika kekasihnya tersebut tengah mengandung anaknya, karena cemas P pun berupaya untuk menggugurkan kandungan tersebut.

 BACA JUGA:

Dan dalam percakan SF dan P di pesan WhatsApp tersebut, P memerintahkan SF untuk menggugurkan kandunganya dengan cara memimun racun putas.

Pada minggu 13 Agustus 2023, SF akhirnya meminum racun dengan mencampurkan ke dalam teh yang dibuat korban, tak berapa lama korban meminum teh yang dicampur racun, korban mengalami mual-mual serta muntah dan mengeluh sakit perut, bahkan mengeluarkan busa di mulutnya hingga tak sadarkan diri.

Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik yang berada di Kecamatan Margo Tabir, namun nahas nyawa korban tak tertolong lagi. Usai dinyatakan telah meninggal dunia, korban langsung dibawa oleh pihak keluarga dan dikebumikan.

Namun, kasus ini ditutupi serapat mungkin oleh pihak keluarga pelaku. Di mana dari informasi warga yang enggan disebutkan namanya, keluarga diduga pelaku dan korban sudah bertemu dan bahkan sepakat ingin berdamai dengan kompensasi uang sebanyak Rp200 Juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173835/keracunan_mbg-7fIF_large.jpg
Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, Dinkes KBB: Bukan Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173058/menko_bidang_pangan-CpsW_large.jpg
Pemerintah Akui Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173036/prabowo_subianto-2fau_large.jpg
Marak Keracunan MBG, Kepala BGN Ngaku ke Prabowo jika SPPG Baru Minim Jam Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167729/keracunan-6kjA_large.jpg
Ratusan Santri Baitul Qur'an Depok Diduga Keracunan Massal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163465/ugd-83ie_large.jpg
Duh! Minta Saran Diet ke ChatGPT, Pria Lansia Malah Terkapar dan Masuk UGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/510/3159415/keracunan-c54h_large.jpg
Puluhan Siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates Diduga Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement