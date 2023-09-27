Mobil Sedan Tabrak Pohon hingga Ringsek, Pengemudi Tewas di Lokasi

Mobil sedan ringsek usai tabrak pohon, pengemudi tewas di lokasi (Foto: Istimewa)

SLEMAN - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Magelang tepatnya depan Pabrik Garmen tepatnya di Dusun Kemloko, Kelurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Pengendara mobil tewas terjepit kabin usai menabrak pohon.

Kanit Gakkum Polresta Sleman, Iptu Catur Bowo Laksono menuturkan kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa (26/9/2023) malam, sekira pukul 21.15 WIB. Kecelakaan tunggal tersebut melibatkan mobil sedan Honda City Nomor Polisi AB 1836 MG.

"Kejadiannya saat jalan lengang,"ujar dia, Rabu (27/9/2023).

Peristiwa tersebut bermula ketika HAP (22) warga Dusun Ngasem Rt/Rw. 003/017 Kalurahan Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengendarai mobil Honda City AB 1836 MG. Korban melaju dari arah utara Magelang ke arah selatan Yogyakarta.

Saat kejadian, korban melaju dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian mobil dengan nomor polisi AB 1836 MG oleng ke kiri, akibatnya pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan membentur pohon perindang.

"Mobil tersebut terus melaju kemudian membentur bengkel ban bekas, maka terjadilah laka lantas," ujarnya.