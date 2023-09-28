Perkuat Kemitraan dengan Pelanggan, SIG Gelar Retailer Gathering

Direktur Utama PT Semen Gersik Muchamad Supriyadi saat memberikan doorprize berupa sepeda motor sebagai apresiasi bagi para pemenang spot selling atas pembelian semen kantong terbanyak di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah

JAKARTA-Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2023 dan memperkuat jaringan pemasaran, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menyelenggarakan Retailer Gathering untuk wilayah Solo Raya di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (26/9/2023).

Mengangkat tema “Budaya Adiluhung untuk Indonesia Maju”, kegiatan yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelanggan setia SIG ini dihadiri oleh 350 pemilik toko bangunan yang berasal dari berbagai daerah di Solo Raya, antara lain Solo, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Klaten, Surakarta, Wonogiri, dan Sukoharjo.

Retailer Gathering di Solo Raya ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Retailer Gathering yang diselenggarakan oleh SIG di sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas loyalitas para mitra, serta sinergi yang telah berjalan baik selama ini untuk membangun sukses bisnis bersama SIG, dan mendukung pembangunan di Indonesia melalui penyediaan solusi produk SIG yang bermutu dan berkualitas.

“Solo Raya merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk terus berkembang, khususnya di sektor infrastruktur. Hal ini ditandai dengan banyaknya proyek-proyek baru yang bermunculan, seperti pembangunan perumahan, gedung perkantoran, hingga proyek pemerintah. Acara retailer gathering ini memfasilitasi sinergi antara SIG dan para pemilik toko, mempererat silaturahmi dan membantu menciptakan peluang-peluang bisnis baru,” kata Vita Mahreyni.