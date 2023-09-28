Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

4 Fakta Bullying Siswa SMP Ditendang hingga Terkapar, Korban Sudah Minta Ampun

Heri Susanto , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |05:17 WIB
4 Fakta <i>Bullying</i> Siswa SMP Ditendang hingga Terkapar, Korban Sudah Minta Ampun
Anak SMP di Cilacap melakukan aksi perundungan pada adik kelasnya (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

 

CILACAP - Rekaman aksi bullying atau perundungan seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Cilacap, beredar di media sosial (medsos).

Berikut sejumlah fakta terkait perundungan siswa SMP tersebut:

1. Ditendang hingga Terkapar

Dalam rekaman itu, terlihat seorang siswa dianiaya dengan dipukul dan di tendang oleh pelaku di lingkungan sekolah hingga terkapar.

Aksi perundungan yang di lakukan oleh kakak kelasnya ini ditonton oleh siswa lainya.

2. Korban Sudah Minta Ampun

Meski korban meminta ampun, namun pelaku terus menendang dan memukul adik kelasnya itu hingga terkapar.

Aksi perundungan ini terjadi karena salah paham pelaku tak terima dengan perkataan korban. Pelaku yang tersinggung dengan kata-kata adik kelasnya ini tak terima sehingga melakukan bullying di depan sejumlah siswa lainya.

3. Ratusan Warga Kepung Rumah Pelaku

Video aksi perundungan itu memicu kemarahan warga dan mendatangi rumah pelaku.

Wakapolresta Cilacap AKBP Arief Fajar Satria mengatakan bahwa video perundungan ini kemudian beredar luas dan menimbulkan kemarahan warga. Sehingga ratusan warga mendatangi rumah pelaku dan memaksa pelaku keluar rumah pada Selasa 26 September 2023 malam.

Halaman:
1 2
      
