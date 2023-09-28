Gelar Rakernis, Polda Jabar Bahas Pemilu dan Ekonomi Nasional

JAKARTA — Polda Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim 2023. Rakernis yang digelar di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat pada Rabu 27 September 2023 ini, fokus membahas penyelenggaraan pemilu, mendukung kebijakan ekonomi nasional, dan kejahatan teknologi informasi.

Rakernis dengan tema "Penyidik Polri yang Presisi Siap Mengawal Pemilu 2024 dan Mendukung Kebijakan Ekonomi Nasional" ini dibuka secara resmi Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Bariza Zulfi.

"Atas nama Bapak Kapolda Jawa Barat, saya membuka Rakernis ini. Selamat mengikuti Rakernis dan jadikan kegiatan sebagai ajang meningkatkan wawasan dan pengetahuan para peserta,’’ kata Brigjen Bariza Zulfi dalam sambutan saat pembukaan.

Sejumlah pembicara dihadirkan dalam Rakernis yang diikuti jajaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Di antaranya Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, yang menyajikan materi Quick Wins Presisis TW III tahun 2023 tentang ‘Penyelesaian Tunggakan Perkara’.

Dalam paparannya, Brigjen Pol Himawan Adji, menyampaikan, program Quick Wins bertujuan untuk peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri minimal mencapai 80 persen. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, kata dia, adalah proses penanganan kasus.

"Lakukan penyelesaian perkara yang dapat menimbulkan perhatian masyarakat, hindari penyalahgunaan wewenang penyidikan yang dapat mencederai nama institusi Polri. Tidak usah takut dan khawatir untuk melakukan SP3, SP2LID jika sudah memenuhi kententuan yang berlaku. Ini merupakan bentuk kepastian hukum untuk masyarakat dari kepolisian, sehingga menghindari aduan-aduan yang tidak diinginkan,’’ katanya.