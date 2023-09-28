Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gelar Rakernis, Polda Jabar Bahas Pemilu dan Ekonomi Nasional

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:24 WIB
Gelar Rakernis, Polda Jabar Bahas Pemilu dan Ekonomi Nasional
Polda Jabar gelar Rakernis Fungsi Reskrim 2023 (Foto: Dok Polda Jabar)
A
A
A

JAKARTA — Polda Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim 2023. Rakernis yang digelar di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat pada Rabu 27 September 2023 ini, fokus membahas penyelenggaraan pemilu, mendukung kebijakan ekonomi nasional, dan kejahatan teknologi informasi.

Rakernis dengan tema "Penyidik Polri yang Presisi Siap Mengawal Pemilu 2024 dan Mendukung Kebijakan Ekonomi Nasional" ini dibuka secara resmi Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Bariza Zulfi.

"Atas nama Bapak Kapolda Jawa Barat, saya membuka Rakernis ini. Selamat mengikuti Rakernis dan jadikan kegiatan sebagai ajang meningkatkan wawasan dan pengetahuan para peserta,’’ kata Brigjen Bariza Zulfi dalam sambutan saat pembukaan.

Sejumlah pembicara dihadirkan dalam Rakernis yang diikuti jajaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Di antaranya Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, yang menyajikan materi Quick Wins Presisis TW III tahun 2023 tentang ‘Penyelesaian Tunggakan Perkara’.

Dalam paparannya, Brigjen Pol Himawan Adji, menyampaikan, program Quick Wins bertujuan untuk peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri minimal mencapai 80 persen. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, kata dia, adalah proses penanganan kasus.

"Lakukan penyelesaian perkara yang dapat menimbulkan perhatian masyarakat, hindari penyalahgunaan wewenang penyidikan yang dapat mencederai nama institusi Polri. Tidak usah takut dan khawatir untuk melakukan SP3, SP2LID jika sudah memenuhi kententuan yang berlaku. Ini merupakan bentuk kepastian hukum untuk masyarakat dari kepolisian, sehingga menghindari aduan-aduan yang tidak diinginkan,’’ katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement