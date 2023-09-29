BBPPKS Salurkan Bantuan Atensi dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di HSU

Kegiatan penyaluran bantuan atensi alat bantu dan kebutuhan dasar bagi lansia serta disabilitas Kabupaten HSU. (Foto: dok Diskominfosandi HSU)

AMUNTAI - Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) regional Banjarmasin menyalurkan bantuan atensi alat bantu dan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (27/9/2023).

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada masyarakat oleh perwakilan BBPPKS Banjarmasin Heri Pawoko didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra HSU Khairussalim.

Jumlah penerima bantuan hari ini mencakup lima kecamatan yakni, Kecamatan Banjang dengan 25 penerima, Danau Panggang enam penerima, Haur Gading 49 penerima. Amuntai Ulama 32 peperima, serta Amuntai Tengah dengan 148 penerima.

"Alhamdulillah proses penyaluran bantuan sosial atensi di HSU hari ini berjalan dengan lancar dan kegiatan ini merupakan amanat ibu Menteri Sosial RI dan Presiden Jokowi agar penerima manfaat bantuan atensi alat bantu kesehatan dan kebutuhan dasar disabilitas ini dapat beraktifitas sehari-hari," ucap Heri.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra HSU Khairussalim menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada BBPPKS Banjarmasin Kementerian Sosial RI atas penyaluran bantuan perhatiannya di Kabupaten HSU.

Program ini sangat bermanfaat dan memiliki makna penting bagi masyarakat HSU, Khairussalim menyebut program ini tidak hanya membantu individu yang membutuhkan bantuan rehabilitasi sosial, tetapi juga memperkuat fondasi kebaikan di dalam masyarakat HSU.

"Mari kita dukung mereka yang menerima bantuan atensi hari ini, peran kita sangatlah penting dalam membantu sesama. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan yang baik dalam masyarakat kita di HSU," tuturnya.

(Agustina Wulandari )