Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BBPPKS Salurkan Bantuan Atensi dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di HSU

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |18:58 WIB
BBPPKS Salurkan Bantuan Atensi dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di HSU
Kegiatan penyaluran bantuan atensi alat bantu dan kebutuhan dasar bagi lansia serta disabilitas Kabupaten HSU. (Foto: dok Diskominfosandi HSU)
A
A
A

AMUNTAI - Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) regional Banjarmasin menyalurkan bantuan atensi alat bantu dan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (27/9/2023).

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada masyarakat oleh perwakilan BBPPKS Banjarmasin Heri Pawoko didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra HSU Khairussalim.

Jumlah penerima bantuan hari ini mencakup lima kecamatan yakni, Kecamatan Banjang dengan 25 penerima, Danau Panggang enam penerima, Haur Gading 49 penerima. Amuntai Ulama 32 peperima, serta Amuntai Tengah dengan 148 penerima.

"Alhamdulillah proses penyaluran bantuan sosial atensi di HSU hari ini berjalan dengan lancar dan kegiatan ini merupakan amanat ibu Menteri Sosial RI dan Presiden Jokowi agar penerima manfaat bantuan atensi alat bantu kesehatan dan kebutuhan dasar disabilitas ini dapat beraktifitas sehari-hari," ucap Heri.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra HSU Khairussalim menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada BBPPKS Banjarmasin Kementerian Sosial RI atas penyaluran bantuan perhatiannya di Kabupaten HSU.

Program ini sangat bermanfaat dan memiliki makna penting bagi masyarakat HSU, Khairussalim menyebut program ini tidak hanya membantu individu yang membutuhkan bantuan rehabilitasi sosial, tetapi juga memperkuat fondasi kebaikan di dalam masyarakat HSU.

"Mari kita dukung mereka yang menerima bantuan atensi hari ini, peran kita sangatlah penting dalam membantu sesama. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan yang baik dalam masyarakat kita di HSU," tuturnya.

(Agustina Wulandari )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/2/3176135//tim_basket_kemenimipas_sabet_gelar_juara_pornas_korpri_2025-lMp9_large.JPG
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Sabet Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176083//menbud_kunjungi_paviliun_negara_sahabat_di_expo_2025_osaka-qVQu_large.jpeg
Perkuat Diplomasi dan Kolaborasi Budaya, Menbud Kunjungi Paviliun Negara Sahabat di Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement