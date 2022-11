AMUNTAI - Plh. Bupati Hulu Sungai Utara Zakly Asswan menyampaikan jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Ruang Rapat Paripurna lt.II pada Senin (31/10/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 21 orang, Forkopimda, Plt. Asisten Kepala Badan Dinas, Kantor dan Bagian serta undangan lainnya. Ketua DPRD Kabupaten HSU Almien Ashar Safari mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda dan juga memberikan ucapan berjuang kepada kontingen atlet olahraga Kabupaten HSU yang akan berlaga pada Porprov XI Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten HSS.

Plh. Bupati Hulu Sungai Utara Zakly Asswan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan Fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di antaranya dalam rangka menjaga sinergitas prioritas dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Sinkronisasi kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2023, yakni terkait dengan isu-isu strategis, tema pembangunan, dan prioritas pembangunan. Terkait dengan acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan APBD 2023 ini mengacu kepada RKPD 2023, dan penyusunan RKPD 2023 mengacu kepada RPD 2023-2026.

“Terkait dengan evaluasi RPJMD, kami sampaikan bahwa dalam setiap penyusunan RKPD, selalu dilengkapi dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, dengan data yang tersaji adalah tahun N-2 (N minus 2), artinya kalau dokumen yang disusun adalah tahun 2023,” ujarnya.

Ia melanjutkan, RKPD 2023 dilengkapi dengan data-data capaian kinerja sampai dengan 2021, yang merupakan Capaian Kinerja RPJMD tahun keempat. Secara periodesasi, belum bisa dikatakan apakah RPJMD Periode 2017-2022 sudah tercapai atau belum, karena belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Sampai dengan tahun ini belum dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD, dan baru akan dilaksanakan evaluasi pada 2023 nanti,” ucapnya.

“Adapun masalah dengan pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending). Berkenaan hal ini sebagaimana RAPBD 2023 yang kami sampaikan, untuk alokasi pendidikan, kesehatan dan alokasi dana desa sudah dapat kita penuhi, yakni untuk alokasi Pendidikan sebesar 20,10 persen, alokasi kesehatan sebesar 36,68 persen, dan alokasi ADD sebesar 12,75 persen,” tuturnya.

Sedangkan, lanjutnya, untuk Belanja Infrastruktur baru dapat dianggarkan sebesar 6,10 persen. Hal ini disebabkan masih adanya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah, yakni untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang pada tahun anggaran 2023.

“Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan pada 2023, Penurunan Angka Kemiskinan berdasarkan RPD 2023-2026 kita targetkan sebesar 6,73 persen dengan pagu anggaran sekitar Rp69 milyar, yang tersebar di berbagai SKPD, dengan berbagai program dan kegiatan.

Pemerintah Daerah optimis bisa mencapai target tersebut, karena Pemkab HSU sudah mendapatkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara by name by address. Berdasarkan data tersebut, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ke depan akan lebih terarah dan tepat sasaran.

“Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kita akan melakukan berbagai upaya perlindungan sosial, di antaranya pemberian stimulan bantuan sosial, dengan menyasar kepada keluarga miskin dari berbagai SKPD terkait,” katanya.

Foto: dok. Diskominfosandi HSU





Ia juga menjelaskan, dalam upaya meningkatkan pendapatan warga miskin, kita lakukan pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

“Adapun program kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD Tahun 2023, di antaranya pemberian bantuan UEP berupa jukung, bahan baku anyaman purun, mesin tempel kapal atau mesin CIS, dan upaya perlindungan sosial seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,” ujarnya.

Ia menambahkan, BLT BBM yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT Pos Indonesia menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Pemerintah Daerah melakukan kolaborasi dengan bantuan Pemerintah Pusat berupa pemberian BLT APBD Perubahan, dengan menyasar kepada KPM yang terdampak kenaikan BBM dan sebagai antisipasi dampak inflasi dengan menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tidak mendapatkan Bansos PKH, BPNT dan BLT Dana Desa,” tuturnya.

Adapun langkah strategis yang dilakukan, di antaranya bantuan perlindungan sosial seperti PKH dan Program Sembako/BPNT, sebagian KPM tersebut melalui alokasi APBD Kabupaten diberikan bantuan pemberdayaan sosial dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Baca Juga: Penting! Ternyata Saham dan Obligasi Bisa Jadi Agunan untuk Hadapi Masa Resesi yang Mengintai

(Wul)