Kampus Sebut Pengeroyokan Mahasiswa Tidak Ada Bullying, Murni Penganiayaan

Pihak kampus bilang tidak ada bullying pada mahasiswanya, murni penganiayaan (Foto Ilustrasi: Okezone.com)

BANDARLAMPUNG - Pihak kampus Universitas Bandar Lampung (UBL) menyebut tidak ada akasi bullying, pada mahasiswanya. Kejadian yang terekam kamera dan jadi viral di Whatsapp, murni pengeroyokan sesama mahasiswa yang terjadi di lingkungan kampus.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UBL Bambang Hartono saat dikonfirmasi awak media, Jumat (29/9/2023).

"Dalam hal ini tidak ada bullying atau rencana, atau apapun. Ini sebenarnya penganiyaan spontanitas dan mereka juga tidak saling mengenal serta tidak ada permasalahan sebelumnya," ujar Bambang Hartono.

Bambang menyebutkan, korban berinisial V merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer angkatan tahun 2019. Sedangkan pelaku berinisial D, A, Z dan Y merupakan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil angkatan Tahun 2022.

"Hasil konfirmasi, korban itu ada dua, tapi yang melapor ke polisi ada satu inisial V. Jadi korban ini lebih tua (senior) dari para pelaku," ungkapnya.

Bambang menjelaskan, peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi di lingkungan kantin UBL.