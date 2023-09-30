Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Pria Didakwa Bocorkan Laporan Pajak Donald Trump, Curi Informasi dan Sebarkan ke Media

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |16:05 WIB
Seorang Pria Didakwa Bocorkan Laporan Pajak Donald Trump, Curi Informasi dan Sebarkan ke Media
Seorang pria didakwa karena diduga bocorkan laporan pajak Donald Trump (Foto: Reuters)
NEW YORK – Seorang pria di Amerika Serikat (AS) didakwa membocorkan laporan pajak seorang "pejabat tinggi pemerintah" yang diduga adalah Donald Trump.

Jaksa mengatakan Charles Littlejohn, kontraktor badan pajak AS (IRS) mencuri informasi tersebut dan menyebarkannya ke sebuah organisasi berita.

Dia juga dituduh mencuri informasi pengembalian pajak "ribuan" "orang terkaya" di AS.

Departemen Kehakiman menuduh data ini diberikan ke outlet lain. Dokumen pengadilan mengatakan kedua organisasi berita tersebut menerbitkan "banyak artikel" berdasarkan informasi ini.

Keduanya tidak didakwa melakukan kesalahan apa pun. Sebuah sumber telah mengkonfirmasi kepada mitra BBC di AS, CBS News, meskipun dokumen pengadilan tidak menyebutkan nama pejabat pemerintah tersebut, namun nama tersebut adalah mantan Presiden Donald Trump.

Orang yang sama juga mengatakan bahwa organisasi berita yang menerima informasi tentang laporan pajak Trump adalah The New York Times.

Sedangkan organisasi kedua yang menerima informasi tentang individu lain adalah situs ProPublica.

The New York Times menolak berkomentar kepada CBS News tentang klaim tersebut.

Adapun ProPublica memberikan sebuah pernyataan kepada outlet tersebut.

