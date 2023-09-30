Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah, Latar Belakang, dan Tujuan Peristiwa G30S PKI

Nadilla Syabriya , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |06:17 WIB
Sejarah, Latar Belakang, dan Tujuan Peristiwa G30S PKI
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Sejarah, latar belakang, dan tujuan dari Gerakan 30 September 1965 PKI (G30S PKI) akan diulas di artikel ini. Peristiwa itu masih menjadi sisi kelam sejarh Indonesia.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah sejarah, latar belakang, tujuan dan kronologi pada peristiwa G30S PKI.

 BACA JUGA:

Sejarah

G30S PKI terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dipimpin oleh Letkol Untung dengan Pasukan Tjakrabirawa.

Gerakan pemberontakan kemudian diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara itu, beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya, Jakarta Timur.

 BACA JUGA:

Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, dan Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono.

Ada juga Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Pada peristiwa ini Jenderal AH Nasution (Menhankam) menjadi satu-satunya yang berhasil lolos dari usaha penculikan. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani yang berusia 5 tahun serta ajudannya yang bernama Lettu Pierre Andreas Tendean meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Halaman:
1 2
      
