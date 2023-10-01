Relawan Optimis Menangkan Ganjar Satu Putaran di Pilpres 2024

JATENG - Sukarelawan Himpunan Santri Nusantara (Hisnu) merasa sangat optimis dapat memenangkan calon pemimpin pilihan mereka Ganjar Pranowo sebagai presiden dengan satu putaran pemungutan suara di pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Koordinator Nasional Hisnu Gus Yusuf Hidayat dalam acara silaturahmi iltiqoul muharrikin di The Wujil Resort & Conventions, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

"Yang terpenting bagi kami adalah kami menyampaikan sesuatu yang benar-benar nampak di programnya Pak Ganjar. Kami memberikan yang terbaik bagi Rakyat Indonesia dengan prestasi yang dimiliki (Ganjar) di Jawa Tengah," ujar Gus Yusuf, Minggu (1/10/2023).

"Saya optimis beliau menang di Pemilihan 2024 dengan satu putaran dengan target 54% bahkan 60% suara di Pulau Jawa," lanjut dia.

Gus Yusuf menjelaskan, iltiqoul muharrikin adalah ajang mempererat silaturahmi sekaligus upaya untuk memperlebar sayap dukungan terhadap Ganjar Pranowo yang dilakukan di berbagai wilayah yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan kali ini, hadir puluhan kalangan alim ulama, kiai, ustaz dan ustazah, serta nyai ning dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Hisnu sudah melakukan serangkaian kegiatan serupa di Jawa Timur, Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Hisnu pun menargetkan nantinya dapat meraup sebesar 60% suara pemilih di Pulau Jawa untuk mendukung Ganjar Pranowo di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Memang kita punya konsentrasi di Jawa, kita punya target antara 60 persen suara untuk Pak Ganjar, karena itu menjadi harapan Hisnu untuk menguatkan gerakan kiai kampungnya itu," jelas Gus Yusuf.

Ke depannya, para muharrik hingga di tingkat kecamatan akan menginstruksikan kiai kampung untuk melakukan sambang tokoh masyarakat di desa masing-masing termasuk menyampaikan program-program Ganjar Pranowo.

Dengan keberhasilan pria berambut putih itu memimpin Jawa Tengah sebagai Gubernur dua periode pada 2013-2023, Gus Yusuf yakin Ganjar bisa memimpin Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan ikrar dukungan muharrik se-Jawa Tengah agar Ganjar Pranowo jadi presiden 2024.