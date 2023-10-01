Serunya Relawan Ganjar Senam Bersama Warga Lamongan, Emak-Emak Antusias

LAMONGAN - Relawan Ganjar Pranowo, Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia Dukung Ganjar mengadakan senam bersama bertajuk 'Bugar Ceria' di Desa Gempolpading, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim) pada Minggu (1/10/2023).

Koordinator Wilayah Kowarteg Jatim, Kiki Kurniawan menyebut kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para ibu-ibu kembali bugar dan sehat dengan senam bersama.

"Agar kita selalu segar bugar dan menjaga kesehatan, imun tubuh, terutama pada ibu-ibu. Yang mana cuaca saat ini kurang bersahabat. Kami mengajak agar stamina dan kesehatan tetap terjaga," kata Kiki.

BACA JUGA:

Menurutnya, senam bersama ini mendapat antusiasme luar biasa. Ratusan ibu-ibu dari Desa Gempolpading ikut hadir dalam kegiatan ini.

Kiki menyatakan bahwa lewat senam bersama ini, Kowarteg Ganjar bermaksud mengampanyekan gaya hidup sehat dengan berolahraga.

"Alhamdulillah manfaat senam ini kita juga bisa silaturahmi, berangjangsana, bertegur sapa dengan warga Gempolpading ini, lalu menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita," kata Kiki.

Dalam kegiatan tersebut, relawan Kowarteg juga memberikan bubur kacang hijau kepada para ibu-ibu guna menambah nutrisi, serta energi untuk berolahraga.

BACA JUGA:

"Kegiatan Kowarteg senam ini terinspirasi dari sosok Pak Ganjar ya. Dia selalu memberikan contoh pada kita bahwa hidup sehat yang paling nomor satu," sebut Kiki.

Sementara itu, salah satu ibu-ibu peserta senam, Widya mengatakan bahwa kegiatan senam dari Kowarteg sangat bermanfaat untuk rekan-rekannya.