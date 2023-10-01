Ganjar Bersyukur Masyarakat Makin Sadar Pentingnya Berolahraga

SURABAYA – Bacapres Ganjar Pranowo mengaku senang melihat masyarakat yang gemar berolahraga. Bagi Ganjar, olahraga sebaiknya dilakukan rutin dan akan mendatangkan kesehatan sebagai investasi paling berharga.

Hal itu disampaikan Ganjar usai mengikuti bersama ribuan kader dan simpatisan Partai Hanura Jatim melakukan jalan sehat di Tugu Pahlawan Surabaya. Acara jalan sehat ini sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

“Pokoknya kita setiap melihat masyarakat olahraga setiap hari menyenangkan, investasi paling bagus itu kesehatan, mereka sadar untuk olahraga, bersyukur apalagi jika jadi hobi dan berprestasi,” ucap Ganjar, Minggu (1/10/2023).

Ganjar mengaku senang dengan antusiasme masyarakat Surabaya. “Senang bersama Hanura dan masyarakat, antusiasme masyarakat luar biasa, wajahnya cerah, kelihatan fisiknya kuat, itu top,” tutup Ganjar.