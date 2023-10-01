Diduga Korsleting Listrik, Dua Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Samudera Belawan

KOTA MEDAN - Diduga akibat korsleting listrik dari mesin, dua unit kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar hebat pada Minggu (1/10/2023) malam. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api, karena kondisi kapal yang penuh dengan bahan bakar.

Kobaran api dengan cepat melahap dua unit kapal ikan yang tengah bersandar di Dermaga Abadi Jaya, di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Meski sempat dibantu nelayan setempat dengan menggunakan racun api dan air dari laut, namun kobaran api sulit dipadamkan.

Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan ke lokasi, mereka harus mondar mandir mengisi air, karena kondisi kapal yang baru saja diisi bahan bakar untuk melaut, dilahap api hingga sulit dipadamkan.

Lurah Bagan Deli, Azwar Rivai Siregar mengatakan, awalnya api terlihat sekitar pukul 18.00 WIB, kedua kapal yang baru diisi bahan bakar akan berangkat melaut, diduga tiba-tiba percikan api muncul dari mesin kapal, sehingga menyebabkan kebakaran.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api, selama tiga jam.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran ini, dalam proses penyelidikan petugas Polres Pelabuhan Belawan.

(Awaludin)