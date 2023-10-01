Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Diduga Korsleting Listrik, Dua Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Samudera Belawan

Yudha Bahar , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:14 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Dua Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Samudera Belawan
Kapal ikan di Pelabuhan Belawan terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

KOTA MEDAN - Diduga akibat korsleting listrik dari mesin, dua unit kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar hebat pada Minggu (1/10/2023) malam. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api, karena kondisi kapal yang penuh dengan bahan bakar.

Kobaran api dengan cepat melahap dua unit kapal ikan yang tengah bersandar di Dermaga Abadi Jaya, di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Meski sempat dibantu nelayan setempat dengan menggunakan racun api dan air dari laut, namun kobaran api sulit dipadamkan.

Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan ke lokasi, mereka harus mondar mandir mengisi air, karena kondisi kapal yang baru saja diisi bahan bakar untuk melaut, dilahap api hingga sulit dipadamkan.

Lurah Bagan Deli, Azwar Rivai Siregar mengatakan, awalnya api terlihat sekitar pukul 18.00 WIB, kedua kapal yang baru diisi bahan bakar akan berangkat melaut, diduga tiba-tiba percikan api muncul dari mesin kapal, sehingga menyebabkan kebakaran.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api, selama tiga jam.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran ini, dalam proses penyelidikan petugas Polres Pelabuhan Belawan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163252/kapal-i3Lp_large.jpg
5 Kapal Nelayan di Muara Baru, Penjaringan Hangus Dilalap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163216/kapal-Zejk_large.jpg
Kapal di Penjaringan Jakarta Utara Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/340/3128002/kapal_terbakar-lsGb_large.jpg
Breaking News! Kapal Feri Terbakar hebat di Laut Banten, Evakuasi Penumpang Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122619/dpr-fnI2_large.jpg
Kapal Meledak di Lamongan, DPR Soroti Tata Kelola Pengangkutan Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112826/kapal_nelayan_di_jakut_kebakaran-Zrse_large.jpg
Kapal Nelayan di Jakut Kebakaran, 4 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/338/3112498/ilustrasi_kapal_terbakar-HzAb_large.jpg
Terbakar di Dermaga Ancol, Kapten Kapal Masih Dilaporkan Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement