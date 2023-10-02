Kecelakaan Truk Migran Tewaskan 10 Orang, 17 Lainnya Luka Parah

MEXICO CITY - Setidaknya 10 migran Kuba tewas dan 17 lainnya luka parah ketika sebuah truk kargo yang mengangkut mereka mengalami kecelakaan di Negara Bagian Chiapas, Meksiko selatan, kata lembaga migrasi Meksiko pada Minggu, (1/10/2023).

Kecelakaan itu terjadi di sepanjang jalan raya Pijijiapan-Tonalá di Chiapas, jalur umum yang dilalui para migran yang menyeberang ke Meksiko dari Guatemala dalam perjalanan mereka ke utara menuju Amerika Serikat (AS).

Pengemudi truk Ford, yang tidak dirancang untuk mengangkut begitu banyak orang, melarikan diri dari lokasi kecelakaan, kata Institut Migrasi Nasional (INM) dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Menurut laporan pertama, pengemudi melaju kencang, kehilangan kendali atas unitnya dan terguling, tambah INM.

Gambar yang dibagikan oleh pihak berwenang menunjukkan sebuah truk tanpa pelat nomor terbalik di selokan dekat jalan raya, dengan separuh bak kayu dan panel samping tinggi di sisi kanannya robek.