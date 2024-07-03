Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

19 Jenazah Ditemukan Ditumpuk di Dalam Truk, Diduga Terkait Baku Tembak Geng Kriminal Guatemala dan Kartel Sinaloa

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |08:15 WIB
19 Jenazah Ditemukan Ditumpuk di Dalam Truk, Diduga Terkait Baku Tembak Geng Kriminal Guatemala dan Kartel Sinaloa
19 jenazah ditemukan ditumpuk di dalam truk, diduga terkait baku tembak geng kriminal Guatemala dan Kartel Sinaloa (Foto: Reuters)
MEKSIKO - Pejabat keamanan Meksiko menemukan mayat 19 pria yang ditumpuk di bagian belakang truk di negara bagian Chiapas selatan. Kantor kejaksaan setempat pada Senin (1/7/2024) malam mengatakan para korban diduga terkait dengan baku tembak antara geng kriminal Guatemala dan kelompok berkuasa di Meksiko Kartel Sinaloa.

Lima dari pria tersebut menunjukkan tanda-tanda luka tembak, dan semuanya ditemukan di bagian belakang truk dengan mengenakan pakaian berwarna gelap, rompi taktis serta klip majalah senjata api, menurut pernyataan jaksa.

Penemuan mengerikan ini terjadi di dekat kota La Concordia, di utara perbatasan selatan Meksiko dengan Guatemala.

Sumber keamanan pemerintah di Chiapas mengatakan kepada Reuters bahwa para korban adalah anggota kelompok kriminal asal Guatemala yang ingin menguasai wilayah di wilayah tersebut.

“Mereka orang Guatemala, mereka menghadapi beberapa sel kriminal (di Chiapas), dalam hal ini Sinaloa,” kata sumber itu.

Halaman:
1 2
      
