Relawan Ganjar Beri Pelatihan Digital Marketing ke Warga Indramayu

INDRAMAYU - Di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, Sukarelawan Ganjar Sejati menggelar kegiatan pelatihan digital marketing kepada masyarakat yang ada di Desa Kopyah, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Koordinator Daerah Ganjar Sejati Kabupaten Indramayu, Sugiyanto mengatakan, kegiatan pelatihan bertujuan agar masyarakat tidak tertinggal dan dapat memanfaatkan media sosial dengan baik.

“Hari ini kami menggelar kegiatan pelatihan digital marketing agar masyarakat bisa menggunakan media sosial baik menjual dan pemasaran,” ujar Sugiyanto, di lokasi, Minggu (1/10/2023).

Sugiyanto menyebut, para peserta yang hadir kali ini memiliki antusiasme yang tinggi walaupun kebanyakan yang hadir dari kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu.