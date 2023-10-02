Advertisement
HOME NEWS JABAR

Borong Dagangan UMKM, Solidaritas Sopir Truk Pendukung Ganjar Bantu Perekonomian Sesama

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |13:39 WIB
Borong Dagangan UMKM, Solidaritas Sopir Truk Pendukung Ganjar Bantu Perekonomian Sesama
Relawan Ganjar Pranowo borong dagangan pelaku UMKM (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

KARAWANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk Jawa Barat (KST Jabar) menggerakkan aksi sosial di Kabupaten Karawang, Jabar, Minggu 1 Oktober 2023.

Aksi sosial tersebut dilakukan dengan cara memborong dagangan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Dusun Karajan B, RT 018/004 Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jabar.

Koordinator Daerah (Korda) KST Kabupaten Karawang Teguh Nurdiansyah menjelaskan, borong dagangan itu merupakan bentuk kepedulian sopir truk pendukung Ganjar Pranowo terhadap perekonomian sesama.

“Kami di sini dari Komunitas Supir Truk melakukan kegiatan borong dagangan UMKM yang ada di Desa Kemiri ini. Borong dagangan ini dilakukan untuk meringankan usaha para pelaku UMKM,” kata Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (2/10/2023).

Teguh mengatakan, kehadiran UMKM selama ini sangat membantu para sopir truk memenuhi kebutuhan makan dan minum saat rehat berkendara. Apalagi, para pedaganga kecil itu kerap menjual barang dagangannya dengan harga yang terjangkau.

Karena itu, borong dagangan yang dilakukan KST Jabar adalah salah satu bentuk solidaritas sopir truk pendukung Ganjar Pranowo agar perekonomian pelaku UMKM di Kabupaten Karawang semakin berkembang.

“Kami juga terinspirasi dari sosok Bapak Ganjar yang kerap menggalang kepedulian kepada para pelaku usaha kecil atau UMKM yang ada di desa-desa,” kata Teguh.

Setelah dilaksanakannya aksi sosial ini, Teguh berharap KST Jabar semakin kompak dan solid menebarkan semangat kebaikan kepada sesama, baik antar supir truk maupun masyarakat umum yang membutuhkan.

Teguh pun menegaskan komitmen KST Jabar untuk mengadakan kegiatan-kegiatan positif lainnya di berbagai daerah. Sehingga, masyarakat bisa merasakan manfaat kebersamaan ini.

“Komunitas Supir Truk ke depan akan mengadakan kegiatan positif yang lebih luas lagi dan lebih besar, khususnya membantu para UMKM,” katanya.

Halaman:
1 2
      
