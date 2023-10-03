Leher Terjerat Tali Layangan, Pengendara Motor Ini Terkapar hingga Terluka

KOLAKA UTARA - Nasib malang menimpa seorang pengendara motor bernama Maidil (25), warga Desa Majapahit, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra). Ia terkapar di aspal karena lehernya terjerat tali layangan yang melintang di jalan raya, pada Selasa (3/10/2023).

Leher Maidil terjerat tali nilon layangan yang diterbangkan seorang bocah di jalan Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua. Ia sontak terbanting ke aspal bersama kendaraannya saat tali menggesek lehernya.

Rekan korban, Pendi, warga Desa Kalu-Kaluku menjelaskan, korban alami kecelakaan saat hendak ke tempat kerjanya sebagai buruh bangunan. Dirinya mengaku tidak melihat bentangan tali itu dan disadari setelah leher bagian kanan korban terasa panas.

"Ada dua bekas gesekan benang di lehernya dan satu diantaranya sekitar panjang 10 cm," bebernya.

Maidil juga dikemukakan alami pembengkakan pada pergelangan tangan kanan serta luka lecet pada lutut kiri, jari kaki dan siku. Korban enggan dibawa ke puskesmas dan memilih dirawat di rumah keluarganya di Lasusua.