Epilepsi Kambuh, Pemotor Wanita di Malang Tewas Kecelakaan

MALANG - Penyakit epilepsi yang diderita kambuh membuat perempuan muda di Malang, Jawa Timur tewas dalam kecelakaan tunggal. Korban atas nama Yenik Agustina (37) warga Dusun Dokosari, Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, tewas usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Tlekung, Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik menjelaskan, bila korban awalnya mengendarai sepeda motor sendiri Honda Scoopy dengan nopol N-5729-EEY. Korban melaju dari timur ke barat dengan kecepatan sedang.

"Sesampainya di TKP pengendara sepeda motor ini tidak bisa menguasai kendaraan, dan mengalami oleng ke kiri sehingga menabrak pembatas jalan," ucap Taufik, dikonfirmasi pada Selasa (3/10/2023).

Korban yang tak mengenakan helm langsung jatuh dan terpental. Akibatnya, korban mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, korban diduga tidak dapat menguasai kendaraannya karena diduga penyakit epilepsinya kambuh," ujarnya.

Dugaan penyakit epilepsi inilah yang akhirnya pihak keluarga meminta kepolisian tidak dilakukan proses lebih lanjut. Jenazah langsung diberikan ke keluarga pasca pemeriksaan luar jenazah.

"Petugas sudah melakukan penyelidikan di lokasi tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi barang bukti kendaraan, dan korban," pungkasnya.

(Arief Setyadi )