Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Gempa Kuat Guncang Nepal Picu Longsor dan Kerusakan, Getaran Dirasakan Hingga India

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:19 WIB
2 Gempa Kuat Guncang Nepal Picu Longsor dan Kerusakan, Getaran Dirasakan Hingga India
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

KATHMANDU - Dua gempa bumi mengguncang Nepal bagian barat pada Selasa, (3/10/2023) melukai 17 orang, merusak rumah dan memicu tanah longsor yang menghalangi jalan raya utama, kata pihak berwenang.

Tanah longsor setelah gempa berkekuatan 6,3 dan 5,3 skala Richter (SR) di distrik Bajhang, yang berbatasan dengan India, menghalangi jalan menuju dataran selatan, kata Pejabat Kementerian Dalam Negeri Rama Acharya kepada Reuters.

Gempa bumi, yang berpusat di Talkot dan Chainpur, terjadi dengan selang waktu sekira 30 menit.

Getaran akibat gempa dirasakan hingga ke ibu kota India, New Delhi, di mana orang-orang berhamburan keluar dari rumah dan gedung perkantoran mereka jika bangunannya rusak. Belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi.

Pejabat polisi Dipesh Chaudhary mengatakan 17 orang – 11 wanita dan enam pria – terluka dan dirawat di rumah sakit. Seorang wanita hilang setelah tertimbun tanah longsor yang dipicu gempa, katanya.

Salah satu orang yang terluka terkena benda jatuh, kata Narayan Pandey, pejabat tinggi distrik. Beberapa rumah di Chainpur, sebuah kota di distrik tersebut, runtuh.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa Nepal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623/hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170177/viral-dqn4_large.jpg
74 WNI di Nepal Telah Dipulangkan ke Tanah Air, Sisanya Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169914/nepal-qQB6_large.jpg
57 WNI yang Dipulangkan dari Nepal Sudah Tiba di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169753/wni-uyBD_large.jpg
Nepal Mencekam, 78 WNI Dipulangkan Bertahap ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169564/demonstrasi-FvKk_large.jpg
18 WNI Dipulangkan Usai Nepal Dilanda Kerusuhan, Tiba Hari Ini di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169493/vahd_nabyl_achmad_mulachela-oRIz_large.jpg
Kemlu Pantau Kondisi 134 WNI di Nepal, Imbau Terus Waspada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement