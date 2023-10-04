2 Gempa Kuat Guncang Nepal Picu Longsor dan Kerusakan, Getaran Dirasakan Hingga India

KATHMANDU - Dua gempa bumi mengguncang Nepal bagian barat pada Selasa, (3/10/2023) melukai 17 orang, merusak rumah dan memicu tanah longsor yang menghalangi jalan raya utama, kata pihak berwenang.

Tanah longsor setelah gempa berkekuatan 6,3 dan 5,3 skala Richter (SR) di distrik Bajhang, yang berbatasan dengan India, menghalangi jalan menuju dataran selatan, kata Pejabat Kementerian Dalam Negeri Rama Acharya kepada Reuters.

Gempa bumi, yang berpusat di Talkot dan Chainpur, terjadi dengan selang waktu sekira 30 menit.

Getaran akibat gempa dirasakan hingga ke ibu kota India, New Delhi, di mana orang-orang berhamburan keluar dari rumah dan gedung perkantoran mereka jika bangunannya rusak. Belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi.

Pejabat polisi Dipesh Chaudhary mengatakan 17 orang – 11 wanita dan enam pria – terluka dan dirawat di rumah sakit. Seorang wanita hilang setelah tertimbun tanah longsor yang dipicu gempa, katanya.

Salah satu orang yang terluka terkena benda jatuh, kata Narayan Pandey, pejabat tinggi distrik. Beberapa rumah di Chainpur, sebuah kota di distrik tersebut, runtuh.

(Rahman Asmardika)