Penembakan Massal di Kronologi di Morgan State University Lukai 5 Orang, Ini Kronologinya

BALTIMORE – Polisi Baltimore, Amerika Serikat (AS) pada Selasa, (3/10/2023) malam merespons insiden penembakan di area Morgan State University, meminta untuk tetap berlindung. Petugas memblokir pintu masuk selatan kampus yang dekat dengan gedung asrama, sementara helikopter polisi berputar di atas gedung kampus tersebut.

BACA JUGA: Pelaku Penembakan Massal Florida Tinggalkan Manifesto Kebencian pada Kulit Hitam

Menurut laporan Independent, terdapat empat orang yang mengalami luka tembak dan polisi juga menganggap bahwa insiden tersebut bukan lagi situasi “penembakan aktif” tetapi mendesak masyarakat untuk berlindung.

Departemen Kepolisian Baltimore memposting di X pada Selasa pukul 10 malam bahwa, “ada situasi penembak aktif di Morgan State University. Siswa dan staf diperintahkan untuk berlindung di tempat dan masyarakat harus menghindari area tersebut. Kami akan mengirimkan pembaruan.”

Polisi juga mengatakan penembakan terjadi di dalam blok 1700 Argonne Drive, yang merupakan alamat kompleks perumahan di tepi barat laut kampus.

Berdasarkan laporan terbaru dari lokasi kejadian, setidaknya 5 orang terluka dalam penembakan tersebut.

BACA JUGA: 10 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Jelang Perayaan Hari Kemerdekaan AS

Universitas tersebut, yang memiliki sekira 9.000 mahasiswa, didirikan pada 1867 sebagai Centenary Biblical Institute dengan misi awal melatih para pria untuk melakukan pelayanan, menurut situs webnya. Morgan State University dipindahkan ke lokasinya saat ini di timur laut Baltimore pada 1917, dan dibeli oleh Negara Bagian Maryland pada 1939 karena bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi warga kulit hitam.

(Rahman Asmardika)