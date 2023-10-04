Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan Massal di Kronologi di Morgan State University Lukai 5 Orang, Ini Kronologinya

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:45 WIB
Penembakan Massal di Kronologi di Morgan State University Lukai 5 Orang, Ini Kronologinya
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

BALTIMORE – Polisi Baltimore, Amerika Serikat (AS) pada Selasa, (3/10/2023) malam merespons insiden penembakan di area Morgan State University, meminta untuk tetap berlindung. Petugas memblokir pintu masuk selatan kampus yang dekat dengan gedung asrama, sementara helikopter polisi berputar di atas gedung kampus tersebut.

Menurut laporan Independent, terdapat empat orang yang mengalami luka tembak dan polisi juga menganggap bahwa insiden tersebut bukan lagi situasi “penembakan aktif” tetapi mendesak masyarakat untuk berlindung.

Departemen Kepolisian Baltimore memposting di X pada Selasa pukul 10 malam bahwa, “ada situasi penembak aktif di Morgan State University. Siswa dan staf diperintahkan untuk berlindung di tempat dan masyarakat harus menghindari area tersebut. Kami akan mengirimkan pembaruan.”

Polisi juga mengatakan penembakan terjadi di dalam blok 1700 Argonne Drive, yang merupakan alamat kompleks perumahan di tepi barat laut kampus.

Berdasarkan laporan terbaru dari lokasi kejadian, setidaknya 5 orang terluka dalam penembakan tersebut.

Universitas tersebut, yang memiliki sekira 9.000 mahasiswa, didirikan pada 1867 sebagai Centenary Biblical Institute dengan misi awal melatih para pria untuk melakukan pelayanan, menurut situs webnya. Morgan State University dipindahkan ke lokasinya saat ini di timur laut Baltimore pada 1917, dan dibeli oleh Negara Bagian Maryland pada 1939 karena bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi warga kulit hitam.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177344/trump_dan_putin-SOez_large.jpg
Trump-Putin Bakal Bertemu di Hongaria, Bahas Perang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177057/presiden_as_donald_trump-ocaR_large.jpg
Trump Izinkan CIA Beroperasi di Venezuela, Tangkap Maduro?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371/garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement