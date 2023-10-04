Humor Gus Dur: Amien Rais Cocok Jadi Kepala Bulog

JAKARTA - Menjelang hajatan pemilihan Presiden tahun 2004, mantan Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kerap menjadi tujuan media untuk menyampaikan beragam pertanyaan tentang situasi politik pada saat itu.

Alih-alih memberikan pernyataan serius soal pesta demokrasi, Gus Dur malah memberikan jawaban satir dari setiap pertanyaan yang wartawan yang mewawancarainya.

“Gus, mengapa setiap kampanye PPP selalu ramai,?” kata wartawan bertanya.

“Sebab setiap suami membawa empat istri,” timpal Gus Dur kelakar.

Lalu wartawan kembali bertanya, “Mengapa sampai kapan pun Bulan Bintang tidak akan menang?” kata dia.

“Karena masih ada matahari,” ucap Gus Dur.

Kemudian wartawan menyinggung partai Islam mana saja yang memiliki satu aliran.

Gus Dur pun kembali berseloroh. “Keadilan Sejahtera, Damai Sejahtera, Buruh Sejahtera,” ucapnya.