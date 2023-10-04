Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Amien Rais Cocok Jadi Kepala Bulog

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |05:00 WIB
Humor Gus Dur: Amien Rais Cocok Jadi Kepala Bulog
Gus Dur (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang hajatan pemilihan Presiden tahun 2004, mantan Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kerap menjadi tujuan media untuk menyampaikan beragam pertanyaan tentang situasi politik pada saat itu.

Alih-alih memberikan pernyataan serius soal pesta demokrasi, Gus Dur malah memberikan jawaban satir dari setiap pertanyaan yang wartawan yang mewawancarainya.

“Gus, mengapa setiap kampanye PPP selalu ramai,?” kata wartawan bertanya.

“Sebab setiap suami membawa empat istri,” timpal Gus Dur kelakar.

Lalu wartawan kembali bertanya, “Mengapa sampai kapan pun Bulan Bintang tidak akan menang?” kata dia.

“Karena masih ada matahari,” ucap Gus Dur.

Kemudian wartawan menyinggung partai Islam mana saja yang memiliki satu aliran.

Gus Dur pun kembali berseloroh. “Keadilan Sejahtera, Damai Sejahtera, Buruh Sejahtera,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
humor gus dur Amien Rais Gus Dur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement