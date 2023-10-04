Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bone Bolango Juara Lagi, Raih TP2DD Kabupaten Terbaik I Wilayah Sulawesi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:09 WIB
Bone Bolango Juara Lagi, Raih TP2DD Kabupaten Terbaik I Wilayah Sulawesi
Bupati Hamim Pou didamping Sekda Ishak Ntoma saat menerima penghargaan TP2DD Kabupaten Terbaik 1 Wilayah Sulawesi pada rapat Rakornas P2DD 2023 di Jakarta
A
A
A

JAKARTA-Kabupaten Bone Bolango kembali menorehkan prestasi yang cemerlang dengan berhasil meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Terbaik I Wilayah Sulawesi.

Trofi dan piagam penghargaan diterima langsung Bupati Bone Bolango, Hamim Pou yang turut didampingi Sekretaris Daerah Ishak Ntoma pada rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2023, di Jakarta, pada Selasa (3/10/2023).

 BACA JUGA:

"Ya Allah Bone Bolango juara lagi. Alhamdulillah terbaik se Sulawesi untuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan perluasan dan percepatan digitalisasi daerah 2023. Selain piala tentu akan ada insentif dana untuk Bonebol 2024. Prestasi di akhir masa pengabdian,"ucap Bupati Hamim Pou dalam akun media sosialnya.

Sebelumnya, Bupati Hamim Pou juga mengungkapkan pada Rakornas P2DD 2023 itu, video penerapan digitalisasi di Bone Bolango menjadi salah satu percontohan nasional yang ditayangkan di Rakornas tersebut.

"Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2023. Digitalisasi di Bonebol menjadi salah satu percontohan nasional yang ditayangkan di Rakornas,"tutur Hamim Pou.

(Fitria Dwi Astuti )

      
