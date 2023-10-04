Sempat Periksa ke Dokter, Pria di Bantul Meninggal Diduga karena Miras

BANTUL - Seorang pria berinisial M (43) warga Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul kehilangan nyawa usai mengkonsumsi minuman keras. Sebelum dinyatakan meninggal, korban sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit pada mata.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnaya menerangkan, menurut keterangan yang diperoleh polisi dari istri, sebelum meninggal pada hari Sabtu (30/09) istri korban pulang dalam keadan mabuk.

“Sabtu malam korban pulang dalam keadaan mabuk, lalu Senin (02/10) korban mengeluh salah satu matanya tidak bisa melihat kemudian korban dibawa periksa ke RS PKU Muhammadiyah Srandakan, namun hanya rawat jalan,” ujar Jeffry, Rabu (04/10/2023).