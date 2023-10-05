Polisi Tangkap Pria Cetak Dokumen Palsu di Lampung, dari SKCK hingga Akta Cerai

LAMPUNG - Seorang pria berinisial DA (43) diamankan Satreskrim Polresta Bandarlampung lantaran diduga membuat dokumen palsu. Warga Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung itu ditangkap di wilayah Kecamatan Panjang, Rabu (4/10/2023) sekitar pukul 23.00 WIB.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari adanya penangkapan terhadap dua orang yang diduga memiliki surat izin mengemudi (SIM) palsu beberapa waktu lalu.

Setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan, kata Dennis, penyidik mendapatkan petunjuk soal adanya lokasi yang diduga dijadikan tempat pembuatan dokumen palsu.

"Kemudian Tim tekab 308 Polresta Bandarlampung langsung menuju ke lokasi tersebut dan ditemukan 1 orang yang diduga pelaku pembuatan dokumen palsu. Pelaku langsung dibawa ke Polresta Bandarlampung untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Dennis saat dikonfirmasi, Kamis (5/10).

Dennis menuturkan, selain pelaku DA, pihaknya juga turut mengamankan barang bukti sejumlah dokumen palsu yang diduga telah dibuat oleh pelaku.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 bendel dokumen berisi SKCK palsu, ijasah Palsu, STNK palsu, Kartu keluarga palsu, akta cerai palsu, sertifikat latihan kerja palsu, beberapa lembar SIM palsu, beberapa lembar KTP palsu, beberapa lembar sertifikat vaksin Palsu.