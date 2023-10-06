Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Panglima Perang Paling Terkenal di Suku Dayak

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |08:05 WIB
7 Panglima Perang Paling Terkenal di Suku Dayak
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Ada 7 panglima perang paling terkenal di Suku Dayak ini memili kemampuan luar biasa. Salah satu sosok yang konon memiliki kekuatan magis serta bisa mengalahkan beberapa musuh saat perang tanpa harus menyentuhnya.

Berikut 7 panglima perang paling terkenal di Suku Dayak dilansir dari berbagai sumber:

1.Panglima Pajaji

Sosok Panglima Pajaji mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ia merupakan bagian dari Pasukan Merah atau TBBR (Tariu Borneo Bangkule Rajakng) yang menyatukan pasukan-pasukan besar Dayak Borneo.

Panglima Pajaji juga disebut sebagai Pemimpin Pasukan Pantak Padagi Borneo dan menetap di daerah Sintang, Kalimantan Barat. Ia sempat menjadi pusat perhatian karena menentang Palima Jilah yang pro IKN.

2. Panglima Jilah

Panglima Jilah merupakan pemimpin dari TBBR dari Suku Dayak Kanayan, Mempawah, Kalimantan Barat. Sosok panglima perang yang satu ini kabarnya menguasai seni bela diri khas Dayak dan memiliki ilmu kebal. Tubuhnya memiliki banyak tato tradisional sehingga membuatnya makin sangar.

Seperti yang sebelumnya telah disinggung, Palima Jilah mendapat tentangan dari Panglima Pajaji karena mendukung IKN.

Halaman:
1 2 3
      
