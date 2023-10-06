Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Dorong Perempuan Berwirausaha, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan di Palembang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:52 WIB
Dorong Perempuan Berwirausaha, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan di Palembang
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

PALEMBANG - Peluang bisnis ikan lele dapat dikatakan menjadi salah satu peluang usaha yang menguntungkan. Budi daya ikan lele memang cukup banyak di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih kurang.

Hal tersebut yang membuat sukarelawan Srikandi Ganjar Sumatera Selatan melakukan pelatihan budi daya ternak lele kepada puluhan perempuan di Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/10/2023).

"Siang hari ini kami lakukan pelatihan budi daya lele, dimana kita belajar untuk pembibitan, pemberian pakan, cara merawat ikan lele dan bagaimana cara memanennya," kata Bendahara Umum Srikandi Ganjar Sumatera Selatan Resi Febriyanti.

Bisnis budi daya ikan lele sendiri, menurut Resi, potensinya masih terbuka lebar dan sangat berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih.

Lanjutnya, usaha budi daya ikan lele sangat mudah dijalankan namun dalam perawatannya membutuhkan ketelatenan dan kesabaran.

Dengan pelatihan tersebut, Resi berharap perempuan bisa mencobanya di rumah dalam skala kecil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih baik.

"Kita harapkan mereka bisa budi daya ikan lele sendiri secara mandiri kecil-kecilan terlebih dahulu karena apabila dikembangkan ini akan jadi peluang usaha yang meyakinkan," kata dia.

