HOME NEWS NEWS

PLN Sabet Tujuh Penghargaan IHCBA 2023, Sukses Transformasi Bisnis dan Peningkatan SDM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |18:11 WIB
PLN Sabet Tujuh Penghargaan IHCBA 2023, Sukses Transformasi Bisnis dan Peningkatan SDM
PLN sabet tujuh penghargaan IHCBA 2023. (Foto: dok PLN)
JAKARTA - PT PLN (Persero) sukses meraih tujuh penghargaan Utama Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2023.

Salah satu penghargaan ditujukan pada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang dianugerahkan sebagai CEO of Year 2023 for Brilliant Human Capital dari IHCBA atas keberhasilannya memimpin transformasi proses bisnis perseroan dan inovasi tata kelola sumber daya manusia.

Selain itu, Direktur Legal & Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto juga berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori Brilliant Human Capital Director of Year 2023.

Tak hanya itu, PLN juga meraih Most Brilliant Overall Pillars of Human Capital Drivers 2023, Most Brilliant Vision and Mission of Year 2023, Most Brilliant Core Values and Company Culture 2023, Most Brilliant Employee Engagement 2023, Most Brilliant Strategic Execution 2023.

Ketua Penyelenggara IHCBA Priadi Rakhman yang diwakili oleh Fajar Harry Sampurno mengatakan, human capital dalam sebuah perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan. Untuk itu, penghargaan ini diberikan untuk mendorong pengembangan human capital untuk terus berkelanjutan.

Halaman:
1 2
      
