Terungkap! Pelaku Penganiayaan Caddy Golf Cemburu Gegara Ucapan ‘Adikku Sayang’

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota menangkap FP (38), pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita caddy golf di kawasan Modern Golf, Kota Tangerang, Banten. Polisi menyebut motif FP melakukan penganiayaan terhadap korban karena cemburu.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan dipicu persoalan kecemburuan,” kata Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan, Sabtu (27/6/2026).

Dia menyebut, saat itu FP cemburu gegara korban memanggil seseorang dengan sebutan sayang. “Saat itu, tersangka meminta seorang marshal lapangan golf berinisial VD membelikan minuman dan mengucapkan kalimat, 'Terima kasih adikku sayang',” ujar Iwan.

Ucapan tersebut lalu didengar korban yang diketahui merupakan caddy golf dan selama ini kerap melayani pelaku saat bermain golf. Korban kemudian tersulut emosi hingga terjadi adu mulut yang berujung pada aksi penganiayaan.

Iwan menjelaskan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Selasa 23 Juni malam hari. Berdasarkan penyelidikan sementara, diduga penganiayaan terjadi karena persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.