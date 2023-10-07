5 Fakta Kereta Cepat Baru Jakarta Surabaya

JAKARTA- Fakta kereta cepat baru Jakarta-Surabaya yang saat ini akan dilakukan pembangunan oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hingga studi pemrakarsa kereta cepat Bandung ke Surabaya akan selesai.

Pemerintah berencana melakukan studi lanjutan untuk mengeksekusi proyek kereta cepat tersebut.

"Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam dua Minggu ini studinya dari pemrakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri, studi lanjutan," kata Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung, Senin (2/10/2023).

Berikut fakta kereta cepat baru Jakarta-Surabaya:

1. Kereta Buatan RI

Fakta pertama dari kereta cepat baru Jakarta Surabaya rupanya tengah dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Proyek satu ini merupakan sebuah hasil kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Sebenarnya perancangan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Hanya saja Indonesia sedang dilanda COVID-19 membuat proyek tersebut mengalami kendala hingga hari ini mulai digarap dan direalisasikan.