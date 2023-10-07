Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kereta Cepat Baru Jakarta Surabaya

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |07:51 WIB
5 Fakta Kereta Cepat Baru Jakarta Surabaya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Fakta kereta cepat baru Jakarta-Surabaya yang saat ini akan dilakukan pembangunan oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hingga studi pemrakarsa kereta cepat Bandung ke Surabaya akan selesai.

Pemerintah berencana melakukan studi lanjutan untuk mengeksekusi proyek kereta cepat tersebut.

"Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam dua Minggu ini studinya dari pemrakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri, studi lanjutan," kata Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung, Senin (2/10/2023).

Berikut fakta kereta cepat baru Jakarta-Surabaya:

1. Kereta Buatan RI

Fakta pertama dari kereta cepat baru Jakarta Surabaya rupanya tengah dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Proyek satu ini merupakan sebuah hasil kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Sebenarnya perancangan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Hanya saja Indonesia sedang dilanda COVID-19 membuat proyek tersebut mengalami kendala hingga hari ini mulai digarap dan direalisasikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725//kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177755//kereta_cepat-FMqh_large.png
Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177245//presiden_prabowo-JWFn_large.jpg
Luhut: Prabowo Bakal Bentuk Tim Khusus Atasi Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177183//kereta_cepat_whoosh-PzQf_large.jpg
Bukan APBN, Wamenkeu: Danantara Tanggung Jawab Atas Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952//purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618//kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement