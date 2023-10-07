Advertisement
HOME NEWS JABAR

Seluruh Kalangan Warga Cirebon Dukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:29 WIB
Seluruh Kalangan Warga Cirebon Dukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024
Ganjar Pranowo (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (capres) yang didukung Perindo, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan warga Cirebon saat dirinya tengah mendatangi acara Gebyar Sholawat dan Doa Bersama.

Acara yang dihadiri sebanyak 2.300 tersebut merupakan doa bersama agar Indonesia dapat dipimpin oleh Ganjar Pranowo yang akan menjadi Presiden pada 2024 nanti.

Koordinator Santri Dukung Ganjar (SDG) wilayah Jawa Barat, Ahmad Haqiqi mengatakan Ganjar merupakan sosok yang tidak asing dikalangan ulama dan kiai. Hal tersebut dikarenakan ia memiliki sifat yang mudah bergaul dengan berbagai kalangan, terutama kalangan santri.

Ganjar juga memiliki ikatan keluarga dengan para ulama dan kiai khususnya di daerah Jawa Tengah mengingat sosok kakek mertua Ganjar adalah KH Hisyam Abdul Karim yang merupakan ulama terkenal.

“Kakek Mertua Ganja, KH Hisyam Abdul Karim merupakan ulama tersohor yang mendirikan Pondok Pesantren Sukawarah Roudlotus Sholichin Shoilichat di Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga,” ujar Haqiqi dalam keterangan tertulis, Jumat (26/8/2022).

Haqiqi melanjutkan, Ganjar tak hanya memiliki hubungan erat dengan ulama besar melalui nasab, tapi ia juga memiliki budi pekerti yang baik dalam menjalin hubungan dengan ulama.

“Pak Ganjar merupakan sosok yang memiliki kaitan dengan para ulama. Beliau pun adalah seorang santri dan sering mengunjungi Pondok Pesantren di Jawa Tengah. Beliau peduli dan memberikan perhatian lebih terhadap santri,” tambah Haqiqi.

