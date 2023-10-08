Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pj Gubernur Sumsel dan Forkopimda Akan Lakukan Percepatan Pengendalian Karhutla

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |18:30 WIB
Pj Gubernur Sumsel dan Forkopimda Akan Lakukan Percepatan Pengendalian Karhutla
Rapat Koordinasi Percepatan Pengendalian Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (5/10/2023). (Foto: dok Pemprov Sumsel)
A
A
A

PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni memberikan atensi khusus kepada penanganan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

Oleh karena itu, Fatoni mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten/Kota dan perusahaan yang terkait untuk membahas karhutla.

Hadir pada pertemuan Rakor tersebut diantaranya Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.

"Hari ini kita kumpul untuk mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya," ujar Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (5/10/2023).

Rapat Koordinasi Percepatan Pengendalian Karhutla Provinsi Sumsel. (Foto: dok Pemprov Sumsel)


Fatoni menegaskan hal yang sangat memungkinkan dilakukan kepala daerah dalam percepatan penanganan karhutla ini adalah segera menyediakan anggaran penanganan karhutla. Dia menyebut sebenarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178198//pgn_dukung_presiden_dan_wapres-Sdrh_large.jpeg
Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement