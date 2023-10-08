Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Hamas-Israel: Indonesia Desak Kekerasan Segera Dihentikan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |08:29 WIB
Perang Hamas-Israel: Indonesia Desak Kekerasan Segera Dihentikan
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia pada Minggu, (8/10/2023) mengungkapkan keprihatinan atas konflik terbaru antara Hamas dan Israel yang telah menewaskan hampir 500 orang. Pemerintah Indonesia mendesak kedua belah untuk segera menghentikan kekerasan untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

“Indonesia sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina-Israel,” demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) dalam pernyataan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

“Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia.”

Pemerintah Indonesia juga mendesak agar pendudukan wilayah Palestina oleh Israel yang menjadi sumber konflik ini untuk segera diselesaikan.

“Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan, sesuai parameter yang sudah disepakati PBB.”

Kelompok Hamas menyerang kota-kota Israel pada Sabtu, (7/10/2023) menewaskan setidaknya 250 orang warga Israel dan membawa ratusan sandera. Ini merupakan kekerasan paling mematikan di Israel sejak perang Yom Kippur 50 tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
