HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologis dan Fakta Penyerangan Hamas Terhadap Israel, Tewaskan Lebih dari 20 Orang

Maruf El Rumi , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |21:18 WIB
Sebuah tank melintasi di sudut jalan Gaza. (Foto: Tangkapan layar Al Jazeera)
A
A
A

Israel dan Hamas resmi saling berhadapan dan berada di ambang "perang" besar setelah serangan mendadak pada hari Sabtu (7/10) yang melibatkan operasi udara, laut dan darat. Serangan tersebut diprakarsai kelompok Palestina dari Jalur Gaza.

Israel menanggapinya dengan pemboman besar-besaran terhadap daerah kantong pantai yang diblokade tersebut. Ini adalah serangan paling serius sejak 2021 dalam pertempuran selama 11 hari. dikutip dari Al Jazeera berikut fakta fakta dari serangan tersebut. 

Berikut fakta fakta Penyerangan Hamas Terhadap Israel

- Hamas memberi kode serangannya terhadap Israel dengan nama “Operation Al-Aqsa Flood”. Sebagai balasan, Tentara Israel melancarkan “Operation Iron Swords” terhadap kelompok Hamas di Jalur Gaza.

Kepada Al Jazeera, Juru bicara Hamas Khaled Qadomi mengatakan operasi militer tersebut sebagai respons terhadap semua kekejaman yang dihadapi warga Palestina selama beberapa dekade.

Halaman:
1 2
      
