Gus Muda Banten Ikrarkan Dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

PANDEGLANG - Keberpihakan Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang merangkul seluruh kalangan menginspirasi anak-anak muda, yang tergabung dalam wadah Ganjar Untuk Semua (GUS) Muda menggelorakan semangat dan dukungan kepada sosok 'berambut putih' itu.

Apalagi prinsip "Tuanku Ya Rakyat" yang digaungkan Ganjar Pranowo. Artinya, pria kelahiran Karanganyar 28 Oktober 1968 itu memang mendedikasikan hati dan pikirannya untuk melayani serta mengedepankan kepentingan rakyat.

Hal inilah yang membuat GUS Muda menyampaikan ikrar dukungan agar Ganjar Pranowo menahkodai Indonesia periode 2024-2029. Acara tersebut juga dihadiri oleh ratusan masyarakat Kabupaten Pandeglang.

"Kami siap menjadi garda terdepan dalam pembangunan politik yang santun dan berkualitas. Mengajak aktif secara politik kepada para pemuda pemudi Indonesia untuk berjuang bersama memenangkan Ganjar Pranowo demi kemajuan bangsa dan negara," kata Koordinator GUS Muda Banten, David Solehudin dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023).

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Daerah GUS Muda Pandeglang Khairil Amri menambahkan, seiring perkembangan zaman atau revolusi industri 4.0 membuat generasi z dan milenial dituntut untuk serba bisa dan mampu bersaing demi menjawab tantangan masa mendatang.

"Yang mendasari dukungan kami terhadap Pak Ganjar adalah Pak Ganjar ini mau mendengar keinginan anak muda. Terutama kami yang di Pandeglang yang notabennya secara kultur itu kental dengan keislaman," ucap Amri.

Relawan GUS Muda berkomitmen untuk mendorong peran milenial melalui beraneka macam program pemberdayaan di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada mereka.

"Nanti ke depan akan kami lakukan hal-hal yang sifatnya approuch atau pendekatan terhadap anak-anak muda Pandeglang. Kebetulan potensi ataupun minat dan bakat anak-anak Pandeglang ini banyak yang belum terjaring nah di situ kami akan mencoba menggali apa yang sekiranya anak muda Pandeglang inginkan," jelas Amri.

Menurut Amri, para anak muda membutuhkan perhatian dari bakat-bakat yang mereka miliki. Talenta inilah yang sepatutnya diberikan wadah atau ruang-ruang untuk mengembangkan kreativitas mulai dari tingkat desa hingga nasional.