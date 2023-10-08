Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Gandeng Karang Taruna di Garut Gelar Tablig Akbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |22:13 WIB
Relawan Ganjar Gandeng Karang Taruna di Garut Gelar Tablig Akbar
Foto: dok Istimewa
A
A
A

GARUT - Sukarelawan Ganjar Sejati menggandeng pemuda-pemudi karang taruna di Kampung Babakan Serut 1, Desa Cibiuk Kulon, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jabar, untuk menggelar tablig akbar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Koordinator Daerah (Korda) Ganjar Sejati Garut, Ujang Hermansyah mengatakan, maulid nabi digelar untuk memotivasi masyarakat Garut agar makin mencintai dan meneladani Rasulullah.

"Digelarnya maulid nabi ini lebih memotivasi masyarakat agar tahu sunah-sunah rasul, perilaku rasul sehari-hari. Hal itu bisa diketahui dari Maulid Nabi ini," ucapnya, Minggu (8/10/2023).

Ujang mengatakan pihaknya sekaligus memperkenalkan sosok bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo kepada masyarakat Garut.

"Kami juga sekaligus menyosialisasikan Ganjar biar masyarakat tahu sosok pemimpin yang cocok untuk Indonesia. Dia adalah sosok pemimpin yang amanah dan tegas," ungkapnya.

Ujang mengatakan ratusan jemaah yang menghadiri Maulid Nabi begitu antusias karena banyak nilai-nilai yang dapat diambil dalam tablig akbar ini. Misalnya, mempererat tali silaturahmi, lebih mengenal Rasulullah dan meneladani sifatnya.

"Antusiasme masyarakat di desa ini sangat baik dalam mengikuti maulid tersebut. Banyak hal yang bisa didapatkan para warga," katanya.

