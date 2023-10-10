Transformasi Budaya Safety, Pelindo TPK Bentuk Tim Safety Champion

SURABAYA - Komitmen untuk menjadikan safety sebagai budaya perusahaan terus digaungkan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan kegiatan operasional terminal peti kemas yang aman dan lebih efektif.

Perseroan telah menunjuk 48 orang pekerja operasional dari seluruh terminal peti kemas sebagai safety champion. Mereka bertugas sebagai wakil manajemen untuk mendukung implementasi safety culture di lingkungan SPTP Group.

Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Putut Sri Muljanto mengungkapkan bahwa safety merupakan hal penting dalam kegiatan operasional pelabuhan. Baik terminal peti kemas maupun untuk non peti kemas. Keberadaan safety culture menjadi mengingat kegiatan operasional pelabuhan memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi.

“Perlu adanya kepedulian dari seluruh pekerja, karena safety berangkat dari masing-masing individu untuk menjalankan kegiatan dengan benar dan aman,” kata Putut dalam pembukaan acara Safety Transformation SPTP 2023, di Bogor, Selasa (10/10).