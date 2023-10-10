Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Transformasi Budaya Safety, Pelindo TPK Bentuk Tim Safety Champion

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:59 WIB
Transformasi Budaya <i>Safety</i>, Pelindo TPK Bentuk Tim <i>Safety Champion</i>
Pekerja operasional di Terminal Peti Kemas Jayapura. (Foto: dok Pelindo)
A
A
A

SURABAYA - Komitmen untuk menjadikan safety sebagai budaya perusahaan terus digaungkan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan kegiatan operasional terminal peti kemas yang aman dan lebih efektif.

Perseroan telah menunjuk 48 orang pekerja operasional dari seluruh terminal peti kemas sebagai safety champion. Mereka bertugas sebagai wakil manajemen untuk mendukung implementasi safety culture di lingkungan SPTP Group.

 BACA JUGA:

Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Putut Sri Muljanto mengungkapkan bahwa safety merupakan hal penting dalam kegiatan operasional pelabuhan. Baik terminal peti kemas maupun untuk non peti kemas. Keberadaan safety culture menjadi mengingat kegiatan operasional pelabuhan memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi.

“Perlu adanya kepedulian dari seluruh pekerja, karena safety berangkat dari masing-masing individu untuk menjalankan kegiatan dengan benar dan aman,” kata Putut dalam pembukaan acara Safety Transformation SPTP 2023, di Bogor, Selasa (10/10).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178718//film_tumbal_darah-ucoO_large.JPG
Tayang Hari Ini! Horor-Action Tumbal Darah dari Sutradara Qodrat Janjikan Teror yang Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178687//pemprov_dki_jakarta_keluar_kepgub_baru_tentang_keringanan_bbnkb-CoYv_large.jpg
Warga Jakarta Bisa Dapat Diskon Pajak Balik Nama Kendaraan, Cek Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178772//pgn_dan_gagas_dukung_pengembangan_cng-taT0_large.jpeg
Solusi Energi Gas Domestik Berkelanjutan, PGN dan Gagas Dukung Pengembangan CNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178691//pgn_berhasil_menyelesaikan_relokasi_jaringan_pipa_gas_bumi_di_karawang_timur-hzKm_large.jpeg
PGN Sukses Relokasi Pipa Gas di Karawang Lebih Cepat, Layanan ke Pelanggan Tetap Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement