Peta Wilayah Palestina 2023

JAKARTA- Peta wilayah Palestina 2023 yang sempat tersiar kabar bahwa Google menghapus wilayah pada 2016. Lantaran, saat melakukan pencarian "Palestina" di Google Maps, hanya menampilkan perbesaran wilayah Israel-Palestina.

Google Maps juga mengidentifikasi serta memisahkan wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan garis putus-putus. Dalam pernyataan melalui email, pihaknya menjelaskan bahwa mereka tidak memberikan label pada perbatasan tersebut.

Lantas bagaimana peta wilayah Palestina 2023? Melansir Map of Indiana, Senin (9/10/23), Palestina memiliki luas wilayah 2.725 juta km persegi dengan populasi sebanyak 19.205.038 penduduk. Mayoritas penduduk penduduk Palestina beragama Islam dan menggunakan dialek Arab.

Berdasarkan luas wilayah, Palestina menjadi negara terbesar ke-164 di dunia. Konflik Israel dan Palestina terjadi pada tahun 14 Mei 1948. Perang berakhir pada tahun 1949 dimenangkan oleh Israel. Sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa mengungsi.

Sejak saat itu, wilayah Palestina terbagi menjadi tiga bagian yakni Israel, Tepi Barat (Sungai Yordan), dan Jalur Gaza. Ketegangan terus meningkat di kawasan Mesir, Yordania, dan Suriah.