Relawan Ganjar Gotong Royong Bangun Ruang Kelas Ponpes di Kampar

RIAU - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Riau melakukan aksi gotong royong untuk membangun ruang kelas di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Para pendukung Ganjar Pranowo ini juga turut memberikan sejumlah bantuan material bangunan untuk mendukung pembangunan tersebut.

Relawan SDG tampak sangat bersemangat saat bahu membahu mengecor ruangan kelas. Tidak menghiraukan pakaian putih yang menjadi kotor, mereka tetap ceria saat bekerja sama dengan santri untuk menyelesaikan pembangunan kelas.

Koordinator Wilayah SDG Riau, Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa aksi yang dilakukan, bertujuan agar para santri memiliki ruang kelas untuk belajar dengan nyaman nantinya.

"Semoga para santri lebih bersemangat dalam mengikuti pendidikan. Untuk pesantren sendiri semoga makin maju dengan fasilitas yang ada, serta ke depannya semoga makin banyak orang yang peduli terhadap pesantren dan kepentingan santri yang untuk menuntut ilmu," kata Syarif, Selasa (10/10/2023).

Ponpes Ukhuwwah Islamiyyah yang menjadi tempat ratusan santri untuk menimba ilmu, terus mengalami peningkatan jumlah peserta didik. Sehingga ruang kelas yang ada, kurang memadai untuk menampung seluruh santri.

"Sekarang pondok pesantren ini lagi membuka untuk siswa baru. Di mana kekurangan dari pada kelas. Kami dari SDG melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan pondok pesantren ini," jelas Syarif.