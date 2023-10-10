Kunjungi Ponpes Miftahul Huda Manonjaya, Ganjar Diberi Buku Spesial

TASIKMALAYA - Bacapres 2024 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Ponpes Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, Senin (9/10/2023). Ia disambut Pengasuh Ponpes, Kyai Asep Ahmad Maoshul Affandy.

Kyai Asep Ahmad Maoshul Affandy, merupakan sahabat lama Ganjar saat sama-sama menjadi anggota DPR RI pada 2009. Dalam kesempatan itu, ganjar dihadiahi buku spesial oleh Kyai Asep.

"Ini ada beberapa buku saya pak, tapi yang satu ini spesial. Judulnya Jihad Politik Putra Petinggi DI/TII. Mudah-mudahan Pak Ganjar berkenan," ucap Kyai Asep.

Usai acara, Ganjar mengatakan sangat senang bisa bersilaturahmi ke kediaman Kyai Asep dan bertemu Kang Uu sekaligus. Menurutnya, dua tokoh di Jabar itu adalah sahabat lamanya.

"Beliau sahabat saya lama sekali. Kyai Asep sejak jadi anggota DPR RI dan Kang Uu ketika menjadi Wagub Jabar. Saya sudah lama ingin silaturahmi dan baru kali ini kesampaian," ucapnya.

Banyak hal diobrolkan dalam pertemuan itu. Ganjar tak menampik jika ada obrolan tentang politik.