Relawan Ganjar Sejati Adakan Pelatihan untuk Emak-Emak hingga Milenial di Bandung Barat





BANDUNG - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang bernama Ganjar Sejati mengadakan pelatihan menjahit bagi warga di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Pelatihan membuat pola dan menjahit pakaian untuk masyarakat. Peserta dari kalangan ibu-ibu, kaum milenial juga masyarakat sekitar di Kampung Nyampai ini," kata Koordinator Ganjar Sejati Bandung Raya, Iman Turniman, Selasa (10/10/2023).

Kegiatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta untuk mendalami teori dan praktik menjahit sebagai modal keahlian untuk bekerja di pabrik maupun membuka usaha menjahit secara pribadi.

Dikatakan Iman, jumlah penjahit di wilayah Bandung Barat terbilang masih jarang karena sebagian besar warga berprofesi sebagai petani atau pelaku usaha bidang pariwisata di kawasan-kawasan pariwisata Lembang.

"Kami dari sukarelawan Ganjar Sejati ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menjahit adalah salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dalam pelatihan kali ini, mereka diajarkan tahapan membuat produk menggunakan mesin jahit seperti kemeja, tas, dompet hingga karpet. Uniknya, sebagian bahan yang digunakan memanfaatkan limbah kain.

Para peserta pun merasakan langsung manfaat dari pelatihan kali ini sehingga mereka terlihat antusias mengikuti seluruh materi yang disampaikan pemateri dari kalangan penjahit profesional.

"Antusias masyarakat untuk pelatihan ini menjadi sesuatu yang baru. Karena apa? Karena selama ini menjahit menjadi profesi individu. Justru di sini sang pelatih ingin memberikan ilmunya bukan hanya untuk dirinya," kata Iman.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kegiatan kali ini juga diisi sosialisasi tentang Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024-2029 yang berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia bangsa Indonesia.