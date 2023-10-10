Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Sejati Adakan Pelatihan untuk Emak-Emak hingga Milenial di Bandung Barat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:19 WIB
Relawan Ganjar Sejati Adakan Pelatihan untuk Emak-Emak hingga Milenial di Bandung Barat
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Bandung Barat/ist
A
A
A


BANDUNG - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang bernama Ganjar Sejati mengadakan pelatihan menjahit bagi warga di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Pelatihan membuat pola dan menjahit pakaian untuk masyarakat. Peserta dari kalangan ibu-ibu, kaum milenial juga masyarakat sekitar di Kampung Nyampai ini," kata Koordinator Ganjar Sejati Bandung Raya, Iman Turniman, Selasa (10/10/2023).

Kegiatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta untuk mendalami teori dan praktik menjahit sebagai modal keahlian untuk bekerja di pabrik maupun membuka usaha menjahit secara pribadi.

Dikatakan Iman, jumlah penjahit di wilayah Bandung Barat terbilang masih jarang karena sebagian besar warga berprofesi sebagai petani atau pelaku usaha bidang pariwisata di kawasan-kawasan pariwisata Lembang.

"Kami dari sukarelawan Ganjar Sejati ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menjahit adalah salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dalam pelatihan kali ini, mereka diajarkan tahapan membuat produk menggunakan mesin jahit seperti kemeja, tas, dompet hingga karpet. Uniknya, sebagian bahan yang digunakan memanfaatkan limbah kain.

Para peserta pun merasakan langsung manfaat dari pelatihan kali ini sehingga mereka terlihat antusias mengikuti seluruh materi yang disampaikan pemateri dari kalangan penjahit profesional.

"Antusias masyarakat untuk pelatihan ini menjadi sesuatu yang baru. Karena apa? Karena selama ini menjahit menjadi profesi individu. Justru di sini sang pelatih ingin memberikan ilmunya bukan hanya untuk dirinya," kata Iman.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kegiatan kali ini juga diisi sosialisasi tentang Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024-2029 yang berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement